Легенда о Коловрате
Режиссер:Джаник Файзиев, Иван Шурховецкий
Жанры: История, Боевик, Фэнтези.
Жанры: История, Боевик, Фэнтези.
Русь раздроблена и вот-вот падет на колени перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают серьезного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Молодой рязанский витязь Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за свою родину. Его отвага поразит даже Батыя, а его имя навсегда останется в памяти народа. Воин, ставший легендой. Подвиг, сохранившийся в веках.
Продолжительность:117 мин
Сценарий:Сергей Юдаков, Евгений Раевский, Дмитрий Раевский
В ролях:Илья Малаков, Полина Чернышова, Алексей Серебряков, Александр Ильин мл., Игорь Савочкин, Тимофей Трибунцев, Александр Цой, Юлия Хлынина, Андрей Бурковский, Виктор Проскурин
Музыка:Серж Танкян
В ролях:Илья Малаков, Полина Чернышова, Алексей Серебряков, Александр Ильин мл., Игорь Савочкин, Тимофей Трибунцев, Александр Цой, Юлия Хлынина, Андрей Бурковский, Виктор Проскурин
Музыка:Серж Танкян
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:30 ноября 2017
Ограничения:12+
Дата релиза:30 ноября 2017
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