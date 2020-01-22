Ледяная принцесса

Режиссер: Свен Унтервальдт мл.

Жанры: Анимация, Мюзикл, Приключения, Семейный, Комедия.

Там, где круглый год лежат снега, а небо озаряет северное сияние, живет Ледяная принцесса Лилли с голубыми, как древний лед, волосами. Однажды Лилли и её друг, полярный медведь Лимбо, встречают юного дракона, который не умеет извергать пламя. Лилли обещает помочь ему. Но путь, который их ждет, будет не из легких, впереди новых друзей ждет немало приключений и опасных испытаний.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Тоби Генкель, Джеррит Херманс, Джеффри Хилтон

В ролях: Кэмерон Анселл, Кристин Фэйрли, Бенедикт Кэмпбелл, Дэн Петронижевич, Элизабет Ханна, Эллен-Рэй Хеннесси, Кевин Дэннис, Ричард Во, Рик Миллер, Zach Bennett

Музыка: Петер Хиндертюр