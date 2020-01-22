Ледяная принцесса
Режиссер:Свен Унтервальдт мл.
Жанры: Анимация, Мюзикл, Приключения, Семейный, Комедия.
Жанры: Анимация, Мюзикл, Приключения, Семейный, Комедия.
Там, где круглый год лежат снега, а небо озаряет северное сияние, живет Ледяная принцесса Лилли с голубыми, как древний лед, волосами. Однажды Лилли и её друг, полярный медведь Лимбо, встречают юного дракона, который не умеет извергать пламя. Лилли обещает помочь ему. Но путь, который их ждет, будет не из легких, впереди новых друзей ждет немало приключений и опасных испытаний.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Тоби Генкель, Джеррит Херманс, Джеффри Хилтон
В ролях:Кэмерон Анселл, Кристин Фэйрли, Бенедикт Кэмпбелл, Дэн Петронижевич, Элизабет Ханна, Эллен-Рэй Хеннесси, Кевин Дэннис, Ричард Во, Рик Миллер, Zach Bennett
Музыка:Петер Хиндертюр
В ролях:Кэмерон Анселл, Кристин Фэйрли, Бенедикт Кэмпбелл, Дэн Петронижевич, Элизабет Ханна, Эллен-Рэй Хеннесси, Кевин Дэннис, Ричард Во, Рик Миллер, Zach Bennett
Музыка:Петер Хиндертюр
Производство:Германия, Канада
Ограничения:6+
Дата релиза:22 января 2020
Ограничения:6+
Дата релиза:22 января 2020
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