Леди Макбет

Режиссер: Уильям Олдройд

Жанры: Драма.

Викторианская Англия 19-го столетия. Небольшая деревня, живущая в соответствии с особыми укладами и нравами, присущими той поре. Молодая девушка по имени Кэтрин проживает скучную и ничем не примечательную жизнь. Всё меняется, когда она узнает, что должна стать супругой мужчины, который вдвое старше её. Новоиспеченная семья относится к Кэтрин с пренебрежением и даёт девушке понять, что ждать заботы и любви в этом доме ей не стоит. Спустя некоторое время Кэтрин заводит знакомство с молодым рабочим фермы своего супруга, и между ними вспыхивает страсть.

Продолжительность: 89 мин

Сценарий: Николай Лесков, Элис Бирч

В ролях: Флоренс Пью, Космо Джарвис, Пол Хилтон, Naomi Ackie, Кристофер Фэйрбэнк, Голда Рошевель, Anton Palmer, Ребекка Мэнли, Флер Хаудейк, Клиф Бёрнет

Музыка: Дэн Джонс