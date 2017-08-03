Леди Макбет
Режиссер:Уильям Олдройд
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Викторианская Англия 19-го столетия. Небольшая деревня, живущая в соответствии с особыми укладами и нравами, присущими той поре. Молодая девушка по имени Кэтрин проживает скучную и ничем не примечательную жизнь. Всё меняется, когда она узнает, что должна стать супругой мужчины, который вдвое старше её. Новоиспеченная семья относится к Кэтрин с пренебрежением и даёт девушке понять, что ждать заботы и любви в этом доме ей не стоит. Спустя некоторое время Кэтрин заводит знакомство с молодым рабочим фермы своего супруга, и между ними вспыхивает страсть.
Продолжительность:89 мин
Сценарий:Николай Лесков, Элис Бирч
В ролях:Флоренс Пью, Космо Джарвис, Пол Хилтон, Naomi Ackie, Кристофер Фэйрбэнк, Голда Рошевель, Anton Palmer, Ребекка Мэнли, Флер Хаудейк, Клиф Бёрнет
Музыка:Дэн Джонс
В ролях:Флоренс Пью, Космо Джарвис, Пол Хилтон, Naomi Ackie, Кристофер Фэйрбэнк, Голда Рошевель, Anton Palmer, Ребекка Мэнли, Флер Хаудейк, Клиф Бёрнет
Музыка:Дэн Джонс
Производство:Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:03 августа 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:03 августа 2017
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