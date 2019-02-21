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Лабиринты прошлого

Режиссер:Асгар Фархади
Жанры: Триллер, Драма, Криминал, Детектив.

Испания, свадьба, друзья. Всего один день и неожиданное происшествие полностью меняет жизнь Лауры и Пако, некогда любивших друг друга. Им придется столкнуться лицом к лицу со своим прошлым, чтобы предотвратить непоправимое.

Продолжительность:133 мин
Сценарий:Асгар Фархади
В ролях:Пенелопа Крус, Хавьер Бардем, Рикардо Дарин, Эдуард Фернандес, Барбара Ленни, Инма Куэста, Эльвира Мингес, Рамон Бареа, Карла Кампра, Сара Саламо
Музыка:Хавьер Лимон
Производство:Испания, Франция, Италия
Ограничения:16+
Дата релиза:21 февраля 2019
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Мираж СинемаКинозал №5
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21:20 (300 р.)

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