Лабиринты прошлого

Режиссер: Асгар Фархади

Жанры: Триллер, Драма, Криминал, Детектив.

Испания, свадьба, друзья. Всего один день и неожиданное происшествие полностью меняет жизнь Лауры и Пако, некогда любивших друг друга. Им придется столкнуться лицом к лицу со своим прошлым, чтобы предотвратить непоправимое.

Продолжительность: 133 мин

Сценарий: Асгар Фархади

В ролях: Пенелопа Крус, Хавьер Бардем, Рикардо Дарин, Эдуард Фернандес, Барбара Ленни, Инма Куэста, Эльвира Мингес, Рамон Бареа, Карла Кампра, Сара Саламо

Музыка: Хавьер Лимон