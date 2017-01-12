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Ла-Ла Ленд

Режиссер:Дэмьен Шазелл
Жанры: Драма, Комедия, Мелодрама, Мюзикл.

Лос-Анджелес – это город, в котором сбываются мечты, и именно здесь Мия и Себастьян встречаются. Недавно приехавшая на фабрику грез, Миа старается войти в ритм новой жизни, чтобы стать профессиональной актрисой. Ее знакомство с Себастьяном, харизматичным джазовым пианистом, окрыляет девушку и дарит молодым людям повод насладиться общей любовью к творчеству. На заре своего карьерного пути оба страстно жаждут успеха, ради которого героям ежедневно приходится идти на компромиссы.

Продолжительность:128 мин
Сценарий:Дэмьен Шазелл
В ролях:Райан Гослинг, Эмма Стоун, Эмии Конн, Терри Уолтерс, Томас Джефферсон Шелтон, Синда Адамс, Калли Эрнандес, Джессика Рот, Соноя Мидзуно, Розмари ДеУитт
Музыка:Джастин Гурвич
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:12 января 2017
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МурманскБольшой зал
c 12 по 13 января
16:00 (300)
20:35 (350)
c 14 по 15 января
16:00 (350)
20:35 (350)
c 16 по 18 января
16:00 (200)
20:35 (250)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 12 по 13 января
11:35 (290 р.)
17:00 (290 р.)
14 января
11:30 (290 р.)
16:40 (290 р.)
15 января
11:35 (290 р.)
17:00 (290 р.)
16 января
11:35 (270 р.)
17:00 (270 р.)
17 января
11:15 (270 р.)
16:25 (270 р.)
18 января
11:35 (270 р.)
17:00 (270 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 12 по 15 января
21:15 (300 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 12 по 13 января
20:50 (290 р.)
15 января
20:50 (290 р.)
16 января
20:50 (270 р.)
17 января
20:30 (270 р.)
18 января
20:50 (270 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 12 по 13 января
12:00 (150 р.)
18:50 (300 р.)
c 14 по 15 января
12:00 (200 р.)
18:50 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 12 по 15 января
17:30 (800 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
14 января
21:05 (290 р.)

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