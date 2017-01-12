Ла-Ла Ленд
Режиссер:Дэмьен Шазелл
Жанры: Драма, Комедия, Мелодрама, Мюзикл.
Жанры: Драма, Комедия, Мелодрама, Мюзикл.
Лос-Анджелес – это город, в котором сбываются мечты, и именно здесь Мия и Себастьян встречаются. Недавно приехавшая на фабрику грез, Миа старается войти в ритм новой жизни, чтобы стать профессиональной актрисой. Ее знакомство с Себастьяном, харизматичным джазовым пианистом, окрыляет девушку и дарит молодым людям повод насладиться общей любовью к творчеству. На заре своего карьерного пути оба страстно жаждут успеха, ради которого героям ежедневно приходится идти на компромиссы.
Продолжительность:128 мин
Сценарий:Дэмьен Шазелл
В ролях:Райан Гослинг, Эмма Стоун, Эмии Конн, Терри Уолтерс, Томас Джефферсон Шелтон, Синда Адамс, Калли Эрнандес, Джессика Рот, Соноя Мидзуно, Розмари ДеУитт
Музыка:Джастин Гурвич
В ролях:Райан Гослинг, Эмма Стоун, Эмии Конн, Терри Уолтерс, Томас Джефферсон Шелтон, Синда Адамс, Калли Эрнандес, Джессика Рот, Соноя Мидзуно, Розмари ДеУитт
Музыка:Джастин Гурвич
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:12 января 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:12 января 2017
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