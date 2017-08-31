Квест

Режиссер: Питер Дьюкс

Жанры: Ужасы.

Брайс – организатор самого популярного квеста на выживание в Лос-Анджелесе, погрязший в долгах после того, как интерес к подобным играм начал снижаться. Почти отчаявшись вернуть свой бизнес к жизни, Брайс решает разнообразить интерьер новой деталью и покупает у женщины по имени Рамона необычную старинную коробку в форме черепа. Его первыми посетителями становятся четверо друзей, которые решили пощекотать нервы, выбираясь из комнаты и параллельно спасаясь от прикованного к стене актера, изображающего маньяка-убийцу. Каждые пять минут расстояние между ними сокращается на несколько звеньев цепи. Но когда друзья открывают таинственную коробку, надеясь найти там подсказку, на свободу вырывается древний демон и вселяется в одного из них. С этого момента героям предстоит игра не на жизнь, а на смерть.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Питер Дьюкс

В ролях: Скит Ульрих, Шон Янг, Кристин Донлон, Рэнди Уэйн, Мэтт МакВэй, Эшли Галлегос, Хейли Голдштейн, Ияд Хаджджадж, Абрахам Джастис, Тейлор Джон Пидмонт

Музыка: D.E. Christensen