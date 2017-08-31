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Квест

Режиссер:Питер Дьюкс
Жанры: Ужасы.

Брайс – организатор самого популярного квеста на выживание в Лос-Анджелесе, погрязший в долгах после того, как интерес к подобным играм начал снижаться. Почти отчаявшись вернуть свой бизнес к жизни, Брайс решает разнообразить интерьер новой деталью и покупает у женщины по имени Рамона необычную старинную коробку в форме черепа. Его первыми посетителями становятся четверо друзей, которые решили пощекотать нервы, выбираясь из комнаты и параллельно спасаясь от прикованного к стене актера, изображающего маньяка-убийцу. Каждые пять минут расстояние между ними сокращается на несколько звеньев цепи. Но когда друзья открывают таинственную коробку, надеясь найти там подсказку, на свободу вырывается древний демон и вселяется в одного из них. С этого момента героям предстоит игра не на жизнь, а на смерть.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Питер Дьюкс
В ролях:Скит Ульрих, Шон Янг, Кристин Донлон, Рэнди Уэйн, Мэтт МакВэй, Эшли Галлегос, Хейли Голдштейн, Ияд Хаджджадж, Абрахам Джастис, Тейлор Джон Пидмонт
Музыка:D.E. Christensen
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:31 августа 2017
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Мираж СинемаКинозал №5
c 2 по 3 сентября
19:50 (300 р.)
c 4 по 6 сентября
19:50 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 2 по 3 сентября
00:35 (250 р.)
c 4 по 6 сентября
00:35 (200 р.)
Северное сияниеСиний зал
3 сентября
18:50 (350)
20:30 (350)
c 4 по 6 сентября
18:50 (250)
20:30 (250)
Северное сияниеЗеленый зал
c 7 по 8 сентября
20:30 (150)
22:10 (150)
c 9 по 10 сентября
20:30 (300)
22:10 (250)
c 11 по 13 сентября
20:30 (150)
22:10 (150)
Мираж СинемаКинозал №4
7 сентября
23:50 (200 р.)
8 сентября
23:50 (250 р.)

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