Курск
Режиссер:Томас Винтерберг
Жанры: История, Драма, Боевик, Триллер.
Жанры: История, Драма, Боевик, Триллер.
Фильм о событиях 2000 года, связанных с подлодкой «Курск». Вся правда о мужестве и стойкости российских подводников, о разногласиях и взаимопомощи, конфликтах и единении, о преданности и любви.
Продолжительность:117 мин
Сценарий:Роберт Родат, Роберт Мур
В ролях:Маттиас Шонартс, Леа Сейду, Петер Симонишек, Аугуст Диль, Макс фон Сюдов, Колин Фёрт, Бьярне Хенриксен, Маунус Миллан, Артемий Спиридонов, Йоэль Басман
Музыка:Александр Деспла
В ролях:Маттиас Шонартс, Леа Сейду, Петер Симонишек, Аугуст Диль, Макс фон Сюдов, Колин Фёрт, Бьярне Хенриксен, Маунус Миллан, Артемий Спиридонов, Йоэль Басман
Музыка:Александр Деспла
Производство:Бельгия, Люксембург
Ограничения:16+
Дата релиза:27 июня 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:27 июня 2019
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