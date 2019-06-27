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Курск

Режиссер:Томас Винтерберг
Жанры: История, Драма, Боевик, Триллер.

Фильм о событиях 2000 года, связанных с подлодкой «Курск». Вся правда о мужестве и стойкости российских подводников, о разногласиях и взаимопомощи, конфликтах и единении, о преданности и любви.

Продолжительность:117 мин
Сценарий:Роберт Родат, Роберт Мур
В ролях:Маттиас Шонартс, Леа Сейду, Петер Симонишек, Аугуст Диль, Макс фон Сюдов, Колин Фёрт, Бьярне Хенриксен, Маунус Миллан, Артемий Спиридонов, Йоэль Басман
Музыка:Александр Деспла
Производство:Бельгия, Люксембург
Ограничения:16+
Дата релиза:27 июня 2019
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Мираж СинемаКинозал №3
c 27 по 28 июня
10:50 (150 р.)
13:10 (200 р.)
15:40 (300 р.)
18:00 (300 р.)
20:20 (300 р.)
c 29 по 30 июня
10:50 (200 р.)
13:10 (300 р.)
15:40 (300 р.)
18:00 (300 р.)
20:20 (300 р.)
Северное сияниеКрасный зал
c 27 по 30 июня
21:10 (390)
c 1 по 3 июля
21:10 (250)
Северное сияниеПремьер зал
27 июня
28 июня
14:35 (350)
19:00 (390)
c 29 по 30 июня
14:35 (390)
19:00 (390)
c 1 по 3 июля
14:35 (300)
19:00 (350)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 27 по 30 июня
16:40 (800 р.)
19:00 (1000 р.)
МурманскБольшой зал
27 июня
20:00 (350)
28 июня
15:15 (300)
20:00 (350)
c 29 по 30 июня
15:15 (350)
20:00 (350)
c 1 по 3 июля
15:15 (200)
20:00 (250)
АврораОсновной зал
27 июня
21:55 (250)
c 28 по 30 июня
17:25 (200)
21:55 (250)
c 1 по 3 июля
17:25 (150)
21:55 (200)
Северное сияниеБордовый зал
c 4 по 5 июля
17:55 (250)
c 6 по 7 июля
17:55 (300)
c 8 по 10 июля
17:55 (250)

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