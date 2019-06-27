Курск

Режиссер: Томас Винтерберг

Жанры: История, Драма, Боевик, Триллер.

Фильм о событиях 2000 года, связанных с подлодкой «Курск». Вся правда о мужестве и стойкости российских подводников, о разногласиях и взаимопомощи, конфликтах и единении, о преданности и любви.

Продолжительность: 117 мин

Сценарий: Роберт Родат, Роберт Мур

В ролях: Маттиас Шонартс, Леа Сейду, Петер Симонишек, Аугуст Диль, Макс фон Сюдов, Колин Фёрт, Бьярне Хенриксен, Маунус Миллан, Артемий Спиридонов, Йоэль Басман

Музыка: Александр Деспла