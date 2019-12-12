Курьер

Режиссер: Закари Адлер

Жанры: Боевик, Триллер, Драма.

На первый взгляд, она – всего лишь курьер на черном мотоцикле, стремительно пронзающем ночной Лондон. Но даже в огромном мегаполисе красотке удается ускользнуть от уличных камер, и ее имя невозможно найти ни в одной базе данных. Именно она, дерзкая и неуловимая, бросит вызов могущественному криминальному боссу. И ему лучше не знать, кто на самом деле эта взрывная брюнетка…

Продолжительность: 99 мин

Сценарий: Закари Адлер, Джеймс Эдвард Баркер, Энди Конуэй

В ролях: Ольга Куриленко, Гари Олдман, Амит Шах, Алисия Агнесон, Грег Орвис, Крэйг Конуэй, Уильям Моусли, Дермот Малруни, Гордон Александр, Neil Chapelhow

Музыка: Джеймс Эдвард Баркер, Тим Деспич