Курьер
Режиссер:Закари Адлер
Жанры: Боевик, Триллер, Драма.
Жанры: Боевик, Триллер, Драма.
На первый взгляд, она – всего лишь курьер на черном мотоцикле, стремительно пронзающем ночной Лондон. Но даже в огромном мегаполисе красотке удается ускользнуть от уличных камер, и ее имя невозможно найти ни в одной базе данных. Именно она, дерзкая и неуловимая, бросит вызов могущественному криминальному боссу. И ему лучше не знать, кто на самом деле эта взрывная брюнетка…
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Закари Адлер, Джеймс Эдвард Баркер, Энди Конуэй
В ролях:Ольга Куриленко, Гари Олдман, Амит Шах, Алисия Агнесон, Грег Орвис, Крэйг Конуэй, Уильям Моусли, Дермот Малруни, Гордон Александр, Neil Chapelhow
Музыка:Джеймс Эдвард Баркер, Тим Деспич
В ролях:Ольга Куриленко, Гари Олдман, Амит Шах, Алисия Агнесон, Грег Орвис, Крэйг Конуэй, Уильям Моусли, Дермот Малруни, Гордон Александр, Neil Chapelhow
Музыка:Джеймс Эдвард Баркер, Тим Деспич
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:12 декабря 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:12 декабря 2019
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