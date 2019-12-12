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Курьер

Режиссер:Закари Адлер
Жанры: Боевик, Триллер, Драма.

На первый взгляд, она – всего лишь курьер на черном мотоцикле, стремительно пронзающем ночной Лондон. Но даже в огромном мегаполисе красотке удается ускользнуть от уличных камер, и ее имя невозможно найти ни в одной базе данных. Именно она, дерзкая и неуловимая, бросит вызов могущественному криминальному боссу. И ему лучше не знать, кто на самом деле эта взрывная брюнетка…

Продолжительность:99 мин
Сценарий:Закари Адлер, Джеймс Эдвард Баркер, Энди Конуэй
В ролях:Ольга Куриленко, Гари Олдман, Амит Шах, Алисия Агнесон, Грег Орвис, Крэйг Конуэй, Уильям Моусли, Дермот Малруни, Гордон Александр, Neil Chapelhow
Музыка:Джеймс Эдвард Баркер, Тим Деспич
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:12 декабря 2019
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Северное сияниеСиний зал
c 12 по 15 декабря
21:20 (350)
c 16 по 18 декабря
21:20 (250)
Мираж СинемаКинозал №4
c 12 по 15 декабря
23:59 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 12 по 15 декабря
21:20 (300 р.)

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