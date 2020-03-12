Кукла 2: Брамс
Режиссер:Уильям Брент Белл
Жанры: Детектив, Драма, Ужасы, Триллер.
Жанры: Детектив, Драма, Ужасы, Триллер.
Благополучная семья переезжает в старинный особняк Хилшир. Неподалёку в лесу сын откапывает странную куклу в практически ростом с него самого. Мальчик начинает общаться с куклой как с живым ребенком, не подозревая, чем обернется эта зловещая дружба.
Продолжительность:86 мин
Сценарий:Стэйси Мениа
В ролях:Кэти Холмс, Овайн Йомэн, Кристофер Конвери, Ралф Айнесон, Анджали Джай, Оливер Райс Натали Ривалин, Дафна Хоскинс, Джоэли Коллинз, Элли Кинг
Музыка:Бретт Детар
В ролях:Кэти Холмс, Овайн Йомэн, Кристофер Конвери, Ралф Айнесон, Анджали Джай, Оливер Райс Натали Ривалин, Дафна Хоскинс, Джоэли Коллинз, Элли Кинг
Музыка:Бретт Детар
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:12 марта 2020
Ограничения:16+
Дата релиза:12 марта 2020
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