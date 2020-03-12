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Кукла 2: Брамс

Режиссер:Уильям Брент Белл
Жанры: Детектив, Драма, Ужасы, Триллер.

Благополучная семья переезжает в старинный особняк Хилшир. Неподалёку в лесу сын откапывает странную куклу в практически ростом с него самого. Мальчик начинает общаться с куклой как с живым ребенком, не подозревая, чем обернется эта зловещая дружба.

Продолжительность:86 мин
Сценарий:Стэйси Мениа
В ролях:Кэти Холмс, Овайн Йомэн, Кристофер Конвери, Ралф Айнесон, Анджали Джай, Оливер Райс Натали Ривалин, Дафна Хоскинс, Джоэли Коллинз, Элли Кинг
Музыка:Бретт Детар
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:12 марта 2020
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ГалактикаЗал 4
c 12 по 15 марта
18:25 (от 500 Р)
c 16 по 18 марта
18:25 (от 450 Р)
Северное сияниеБордовый зал
c 12 по 13 марта
14:50 (300)
c 14 по 15 марта
14:50 (390)
c 16 по 18 марта
14:50 (200)
ГалактикаЗал 1
c 12 по 15 марта
18:25 (от 500 Р)
c 16 по 18 марта
18:25 (от 450 Р)
Северное сияниеЖёлтый зал
13 марта
c 14 по 15 марта
13:10 (390)
c 16 по 18 марта
13:10 (200)
АврораОсновной зал
13 марта
23:10 (200)
c 14 по 15 марта
19:15 (250)
23:10 (200)
c 16 по 18 марта
19:15 (200)
23:10 (150)
Северное сияниеКрасный зал
13 марта
22:20 (300)
c 14 по 15 марта
11:20 (300)
17:05 (390)
18:50 (390)
20:35 (390)
22:20 (300)
c 16 по 18 марта
11:20 (200)
17:05 (250)
18:50 (250)
20:35 (250)
22:20 (200)

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