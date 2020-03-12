Кукла 2: Брамс

Режиссер: Уильям Брент Белл

Жанры: Детектив, Драма, Ужасы, Триллер.

Благополучная семья переезжает в старинный особняк Хилшир. Неподалёку в лесу сын откапывает странную куклу в практически ростом с него самого. Мальчик начинает общаться с куклой как с живым ребенком, не подозревая, чем обернется эта зловещая дружба.

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Стэйси Мениа

В ролях: Кэти Холмс, Овайн Йомэн, Кристофер Конвери, Ралф Айнесон, Анджали Джай, Оливер Райс Натали Ривалин, Дафна Хоскинс, Джоэли Коллинз, Элли Кинг

Музыка: Бретт Детар