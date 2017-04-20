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Кухня. Последняя битва

Режиссер:Антон Федотов
Жанры: Комедия.

Раньше Ивана интересовали только шифровальные коды и хакерские программы, но всё меняется, когда он встречает красотку-француженку Анну со взрывным характером и русскими корнями. Оба летят в Сочи, чтобы принять участие в Чемпионате мира среди поваров: она выступает за Францию, а он – за Россию. Но Ивану ещё нужно разобраться в отношениях с недавно возникшим в его жизни папой  знаменитым шеф-поваром Виктором Бариновым, заслужить доверие его кулинарной суперкоманды, избежать тюрьмы за взлом сайта Минобороны и… помочь телеведущему Дмитрию Нагиеву сбежать из горного села в Абхазии, где его заставляют жениться.

Продолжительность:110 мин
Сценарий:Виталий Шляппо, Василий Куценко, Димитрий Ян
В ролях:Дмитрий Назаров, Дмитрий Нагиев, Сергей Лавыгин, Олег Табаков, Анфиса Черных, Кирилл Ковбас, Сергей Епишев, Михаил Тарабукин, Никита Тарасов, Михаил Башкатов
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:20 апреля 2017
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Мираж СинемаКинозал №1
c 20 по 22 апреля
23:50 (200 р.)
23 апреля
23:50 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 20 по 21 апреля
12:50 (400 р.)
15:10 (800 р.)
17:30 (800 р.)
19:50 (1000 р.)
22:15 (1000 р.)
c 22 по 23 апреля
12:50 (600 р.)
15:10 (800 р.)
17:30 (800 р.)
19:50 (1000 р.)
22:15 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 20 по 21 апреля
11:20 (300 р.)
13:40 (450 р.)
16:00 (700 р.)
18:20 (700 р.)
20:40 (700 р.)
23:00 (700 р.)
c 22 по 23 апреля
11:20 (450 р.)
13:40 (700 р.)
16:00 (700 р.)
18:20 (700 р.)
20:40 (700 р.)
23:00 (700 р.)

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