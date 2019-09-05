Куда ты пропала, Бернадетт?
Режиссер:Ричард Линклейтер
Жанры: Драма, Комедия, Детектив.
Жанры: Драма, Комедия, Детектив.
У Бернадетт, очаровательной женщины и талантливого архитектора, есть всё: прекрасный дом, замечательная дочь, успешный и любящий муж. Хоть она и выбивается из «безупречной» компании соседских мамаш, никто не мог представить, что в один прекрасный день Бернадетт просто исчезнет без следа. Она отправляется на поиски себя, пытаясь обрести счастье на краю света.
Продолжительность:130 мин
Сценарий:Ричард Линклейтер, Холли Гент Палмо, Винсент Палмо мл.
В ролях:Кейт Бланшетт, Джуди Грир, Кристен Уиг, Тройэн Эвери Беллисарио, Билли Крудап, Лоренс Фишбёрн, Стив Зан, Меган Маллалли, Йоуханнес Хёйкьюр Йоуханнессон, Emma Nelson
Музыка:Грэхэм Рейнольдс
В ролях:Кейт Бланшетт, Джуди Грир, Кристен Уиг, Тройэн Эвери Беллисарио, Билли Крудап, Лоренс Фишбёрн, Стив Зан, Меган Маллалли, Йоуханнес Хёйкьюр Йоуханнессон, Emma Nelson
Музыка:Грэхэм Рейнольдс
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:05 сентября 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:05 сентября 2019
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