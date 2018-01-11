Кто наш папа, чувак?

Режиссер: Лоуренс Шер

Жанры: Комедия.

Питер и Кайл Рейнольдсы – два брата, которых эксцентричная мать вырастила в полной уверенности, что их отец умер, когда они были маленькими. Но после того, как они выясняют, что это неправда, они отправляются на поиски своего настоящего отца, в ходе которых узнают о своей матери больше, чем, вероятно, когда-либо хотели знать.

Продолжительность: 113 мин

Сценарий: Джастин Мэйлен

В ролях: Оуэн Уилсон, Кристофер Уокен, Дж.К. Симмонс, Эд Хелмс, Гленн Клоуз, Винг Реймз, Кэтрин Аселтон, Терри Брэдшоу, Райан Картрайт, Джун Скуиб

Музыка: Роб Симонсен