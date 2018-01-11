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Кто наш папа, чувак?

Режиссер:Лоуренс Шер
Жанры: Комедия.

Питер и Кайл Рейнольдсы – два брата, которых эксцентричная мать вырастила в полной уверенности, что их отец умер, когда они были маленькими. Но после того, как они выясняют, что это неправда, они отправляются на поиски своего настоящего отца, в ходе которых узнают о своей матери больше, чем, вероятно, когда-либо хотели знать.

Продолжительность:113 мин
Сценарий:Джастин Мэйлен
В ролях:Оуэн Уилсон, Кристофер Уокен, Дж.К. Симмонс, Эд Хелмс, Гленн Клоуз, Винг Реймз, Кэтрин Аселтон, Терри Брэдшоу, Райан Картрайт, Джун Скуиб
Музыка:Роб Симонсен
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:11 января 2018
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