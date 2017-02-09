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Кто эти люди?

Режиссер:Фабио Бонифаччи, Франческо Миччике
Жанры: Комедия.

Все, о чем мечтает 36-летний провинциал Давид, – это завоевать уважение президента своей компании и получить повышение вместе с прибавкой к жалованию. Мужчине кажется, что заветная цель у него в руках, ведь он – автор революционного инструмента, с помощью которого фирма может стать более прибыльной. Накануне презентации своего изобретения Давид встречает приветливого незнакомца по имени Марчелло, который предлагает составить ему компанию за парой бокалов чего-нибудь покрепче, а потом навестить двух одиноких красоток. Соблазнившись заманчивой перспективой, Давид слишком поздно понимает, что Марчелло  ловкий мошенник, а девушки  его сообщницы, вместе с которыми он внушает своим жертвам, что в его силах исполнить любую их мечту. Неожиданно для самого себя Давид становится напарником Марчелло, и теперь главный вопрос  кто останется в дураках?

Продолжительность:95 мин
Сценарий:Фабио Бонифаччи
В ролях:Марко Джаллини, Эдоардо Лео, Ивано Марескотти, Катринель Менгия, Бор Лиза, Маурицио Касагранде, Антонио Катания, Christian Ginepro, Джампьеро Джудика, Pippo Lorusso
Музыка:Джанлука Мисити
Производство:Италия
Ограничения:16+
Дата релиза:09 февраля 2017
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Одиссея Трансильвания-холл
9 февраля
19:20 (200 р.)
c 10 по 12 февраля
19:20 (200 р.)
c 13 по 15 февраля
19:20 (150 р.)

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