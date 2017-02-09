Кто эти люди?

Режиссер: Фабио Бонифаччи, Франческо Миччике

Жанры: Комедия.

Все, о чем мечтает 36-летний провинциал Давид, – это завоевать уважение президента своей компании и получить повышение вместе с прибавкой к жалованию. Мужчине кажется, что заветная цель у него в руках, ведь он – автор революционного инструмента, с помощью которого фирма может стать более прибыльной. Накануне презентации своего изобретения Давид встречает приветливого незнакомца по имени Марчелло, который предлагает составить ему компанию за парой бокалов чего-нибудь покрепче, а потом навестить двух одиноких красоток. Соблазнившись заманчивой перспективой, Давид слишком поздно понимает, что Марчелло – ловкий мошенник, а девушки – его сообщницы, вместе с которыми он внушает своим жертвам, что в его силах исполнить любую их мечту. Неожиданно для самого себя Давид становится напарником Марчелло, и теперь главный вопрос – кто останется в дураках?

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Фабио Бонифаччи

В ролях: Марко Джаллини, Эдоардо Лео, Ивано Марескотти, Катринель Менгия, Бор Лиза, Маурицио Касагранде, Антонио Катания, Christian Ginepro, Джампьеро Джудика, Pippo Lorusso

Музыка: Джанлука Мисити