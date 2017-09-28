Крым
Режиссер:Алексей Пиманов
Жанры: Боевик, Драма.
Жанры: Боевик, Драма.
Алена и Саша приезжают на археологические раскопки древнего города Мангул-Кале и с первого взгляда влюбляются друг в друга. Этот курортный роман должен был перерасти в нечто большее, но весенние события 2014-го на Украине мешают планам влюбленных. Киевлянка Алена и севастополец Александр оказываются по разные стороны баррикад.
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Алексей Пиманов, Владимир Брагин
В ролях:Роман Курцын, Евгения Лапова, Павел Крайнов, Павел Трубинер, Борис Щербаков, Елена Котельникова, Геннадий Яковлев, Алексей Комашко, Никита Зверев, Игорь Буяновер
Музыка:Олег Воляндо
В ролях:Роман Курцын, Евгения Лапова, Павел Крайнов, Павел Трубинер, Борис Щербаков, Елена Котельникова, Геннадий Яковлев, Алексей Комашко, Никита Зверев, Игорь Буяновер
Музыка:Олег Воляндо
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:28 сентября 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:28 сентября 2017
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