Крым

Режиссер: Алексей Пиманов

Жанры: Боевик, Драма.

Алена и Саша приезжают на археологические раскопки древнего города Мангул-Кале и с первого взгляда влюбляются друг в друга. Этот курортный роман должен был перерасти в нечто большее, но весенние события 2014-го на Украине мешают планам влюбленных. Киевлянка Алена и севастополец Александр оказываются по разные стороны баррикад.

Продолжительность: 99 мин

Сценарий: Алексей Пиманов, Владимир Брагин

В ролях: Роман Курцын, Евгения Лапова, Павел Крайнов, Павел Трубинер, Борис Щербаков, Елена Котельникова, Геннадий Яковлев, Алексей Комашко, Никита Зверев, Игорь Буяновер

Музыка: Олег Воляндо