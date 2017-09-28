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Крым

Режиссер:Алексей Пиманов
Жанры: Боевик, Драма.

Алена и Саша приезжают на археологические раскопки древнего города Мангул-Кале и с первого взгляда влюбляются друг в друга. Этот курортный роман должен был перерасти в нечто большее, но весенние события 2014-го на Украине мешают планам влюбленных. Киевлянка Алена и севастополец Александр оказываются по разные стороны баррикад.

Продолжительность:99 мин
Сценарий:Алексей Пиманов, Владимир Брагин
В ролях:Роман Курцын, Евгения Лапова, Павел Крайнов, Павел Трубинер, Борис Щербаков, Елена Котельникова, Геннадий Яковлев, Алексей Комашко, Никита Зверев, Игорь Буяновер
Музыка:Олег Воляндо
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:28 сентября 2017
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
28 сентября
18:50
18:50
21:00 (209)
c 29 сентября по 4 октября
12:20
14:30
16:40
18:50
21:00
Мираж СинемаКинозал №2
c 28 по 29 сентября
10:20 (300 р.)
12:20 (300 р.)
14:20 (450 р.)
16:20 (700 р.)
18:20 (700 р.)
20:20 (700 р.)
22:20 (700 р.)
00:25 (500 р.)
c 30 сентября по 1 октября
10:20 (450 р.)
12:20 (450 р.)
14:20 (700 р.)
16:20 (700 р.)
18:20 (700 р.)
20:20 (700 р.)
22:20 (700 р.)
00:25 (500 р.)
Северное сияниеКрасный зал
28 сентября
20:40 (390)
22:40 (300)
c 29 сентября по 1 октября
12:40 (300)
18:40 (390)
20:40 (390)
22:40 (300)
c 2 по 4 октября
12:40 (200)
18:40 (250)
20:40 (250)
22:40 (200)
Мираж СинемаКинозал №4
c 28 по 29 сентября
13:10 (200 р.)
15:10 (300 р.)
c 30 сентября по 1 октября
13:10 (300 р.)
15:10 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 28 по 29 сентября
17:15 (800 р.)
19:15 (1000 р.)
21:15 (1000 р.)
30 сентября
17:15 (800 р.)
19:15 (1000 р.)
1 октября
17:15 (800 р.)
19:15 (1000 р.)
21:15 (1000 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
28 сентября
21:30 (390)
23:30 (300)
29 сентября
11:30 (300)
13:30 (300)
17:30 (390)
22:10 (300)
c 30 сентября по 1 октября
11:30 (300)
13:30 (390)
17:30 (390)
22:10 (300)
c 2 по 4 октября
11:30 (200)
13:30 (200)
17:30 (250)
22:10 (200)
Северное сияниеПремьер зал
28 сентября
22:30 (300)
29 сентября
15:00 (350)
19:40 (390)
21:40 (300)
c 30 сентября по 1 октября
15:00 (390)
19:40 (390)
21:40 (300)
c 2 по 4 октября
15:00 (300)
19:40 (350)
21:40 (300)
Северное сияниеСиний зал
28 сентября
20:25 (350)
29 сентября
13:05 (300)
20:25 (350)
c 30 сентября по 1 октября
13:05 (350)
20:25 (350)
c 2 по 4 октября
13:05 (200)
20:25 (250)
АврораОсновной зал
28 сентября
20:35 (250)
c 29 сентября по 1 октября
11:00 (200)
16:45 (200)
18:40 (250)
20:35 (250)
c 2 по 4 октября
11:00 (150)
16:45 (150)
18:40 (200)
20:35 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
c 28 по 29 сентября
16:20 (300)
c 30 сентября по 1 октября
16:20 (390)
c 2 по 4 октября
16:20 (200)
МурманскБольшой зал
28 сентября
21:20 (350)
29 сентября
11:00 (300)
16:45 (300)
21:20 (350)
c 30 сентября по 1 октября
11:00 (300)
16:45 (350)
21:20 (350)
c 2 по 3 октября
11:00 (200)
16:45 (200)
21:20 (250)
4 октября
11:00 (200)
20:10 (250)
22:05 (200)
Северное сияниеБордовый зал
28 сентября
29 сентября
16:00 (300)
18:00 (390)
c 30 сентября по 1 октября
16:00 (390)
18:00 (390)
c 2 по 4 октября
16:00 (200)
18:00 (250)

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