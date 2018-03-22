Кролик Питер

Режиссер: Уилл Глак

Жанры: Анимация, Фэнтези, Комедия, Приключения, Семейный.

Кролик Питер – озорник и безобразник, в свое время очаровавший миллионы читателей рассказов Беатрис Поттер, – наконец, предстает перед зрителями на большом экране. Непрекращающаяся вражда Питера и мистера МакГрегора принимает новый оборот, когда они оба становятся конкурентами в борьбе за интерес миловидной соседки, неравнодушной к зверятам.

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Роб Либер, Уилл Глак, Беатрис Поттер

В ролях: Джеймс Корден, Файсаль Баззи, Донал Глисон, Сиа, Колин Муди, Сэм Нил, Марго Робби, Элизабет Дебики, Дэйзи Ридли, Роуз Бирн

Музыка: Доминик Льюис