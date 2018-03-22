Кролик Питер
Режиссер:Уилл Глак
Жанры: Анимация, Фэнтези, Комедия, Приключения, Семейный.
Жанры: Анимация, Фэнтези, Комедия, Приключения, Семейный.
Кролик Питер – озорник и безобразник, в свое время очаровавший миллионы читателей рассказов Беатрис Поттер, – наконец, предстает перед зрителями на большом экране. Непрекращающаяся вражда Питера и мистера МакГрегора принимает новый оборот, когда они оба становятся конкурентами в борьбе за интерес миловидной соседки, неравнодушной к зверятам.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Роб Либер, Уилл Глак, Беатрис Поттер
В ролях:Джеймс Корден, Файсаль Баззи, Донал Глисон, Сиа, Колин Муди, Сэм Нил, Марго Робби, Элизабет Дебики, Дэйзи Ридли, Роуз Бирн
Музыка:Доминик Льюис
В ролях:Джеймс Корден, Файсаль Баззи, Донал Глисон, Сиа, Колин Муди, Сэм Нил, Марго Робби, Элизабет Дебики, Дэйзи Ридли, Роуз Бирн
Музыка:Доминик Льюис
Производство:Великобритания, Австралия, США
Ограничения:6+
Дата релиза:22 марта 2018
Ограничения:6+
Дата релиза:22 марта 2018
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