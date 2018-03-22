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Кролик Питер

Режиссер:Уилл Глак
Жанры: Анимация, Фэнтези, Комедия, Приключения, Семейный.

Кролик Питер – озорник и безобразник, в свое время очаровавший миллионы читателей рассказов Беатрис Поттер, – наконец, предстает перед зрителями на большом экране. Непрекращающаяся вражда Питера и мистера МакГрегора принимает новый оборот, когда они оба становятся конкурентами в борьбе за интерес миловидной соседки, неравнодушной к зверятам.

Продолжительность:95 мин
Сценарий:Роб Либер, Уилл Глак, Беатрис Поттер
В ролях:Джеймс Корден, Файсаль Баззи, Донал Глисон, Сиа, Колин Муди, Сэм Нил, Марго Робби, Элизабет Дебики, Дэйзи Ридли, Роуз Бирн
Музыка:Доминик Льюис
Производство:Великобритания, Австралия, США
Ограничения:6+
Дата релиза:22 марта 2018
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Мираж СинемаКинозал №2
c 29 по 30 марта
10:50 (300 р.)
c 31 марта по 1 апреля
10:50 (450 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 29 по 30 марта
12:30 (150 р.)
14:30 (150 р.)
16:40 (150 р.)
20:40 (150 р.)
c 31 марта по 1 апреля
12:30 (200 р.)
14:30 (300 р.)
16:40 (300 р.)
20:40 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 29 марта по 1 апреля
13:35 (800 р.)
МурманскБольшой зал
30 марта
15:20 (200)
c 31 марта по 1 апреля
11:15 (200)
15:20 (300)
c 2 по 4 апреля
11:15 (200)
15:20 (200)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 30 марта по 2 апреля
11:20
11:20
15:40
17:45
3 апреля
11:20
15:40
4 апреля
11:20
15:40
17:45
Северное сияниеДетский зал
30 марта
13:30 (200)
15:25 (200)
17:20 (250)
c 31 марта по 1 апреля
11:35 (200)
13:30 (300)
15:25 (300)
17:20 (300)
c 2 по 4 апреля
11:35 (200)
13:30 (200)
15:25 (200)
17:20 (250)
АврораОсновной зал
30 марта
15:20 (150)
c 31 марта по 1 апреля
11:15 (200)
15:20 (200)
c 2 по 4 апреля
11:15 (150)
15:20 (150)
Северное сияниеБордовый зал
30 марта
12:45 (200)
19:00 (250)
c 31 марта по 1 апреля
12:45 (200)
19:00 (300)
c 2 по 4 апреля
12:45 (200)
19:00 (250)

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