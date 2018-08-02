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Кристофер Робин

Режиссер:Марк Форстер
Жанры: Анимация, Мюзикл, Фэнтези, Драма.

В жизни повзрослевшего Кристофера Робина царит повседневная рутина. Однажды он встречает друга детства – медвежонка Винни. Вместе им предстоит вернуться в Стоакровый лес, чтобы не только отыскать потерявшихся друзей, но и вновь обрести счастье.

Продолжительность:104 мин
Сценарий:Алекс Росс Перри, Том МакКарти, Эллисон Шредер
В ролях:Юэн МакГрегор, Хейли Этвелл, Бронте Кармайкл, Марк Гейтисс, Оливер Форд Дейвис, Ронки Адеколуехо, Эдриан Скарборо, Роджер Эштон-Гриффитс, Ken Nwosu, Джон Даглиш
Музыка:Джон Брайон, Джеф Дзанелли
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:02 августа 2018
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Северное сияниеОранжевый зал
c 2 по 3 августа
14:20 (300)
c 4 по 5 августа
14:20 (390)
c 6 по 8 августа
14:20 (200)
Мираж СинемаКинозал №2
c 2 по 3 августа
10:50 (300 р.)
12:55 (300 р.)
15:00 (700 р.)
17:05 (700 р.)
19:10 (700 р.)
21:20 (700 р.)
c 4 по 5 августа
10:50 (450 р.)
12:55 (450 р.)
15:00 (700 р.)
17:05 (700 р.)
19:10 (700 р.)
21:20 (700 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 2 по 3 августа
11:45 (400 р.)
13:50 (800 р.)
15:55 (800 р.)
c 4 по 5 августа
11:45 (600 р.)
13:50 (800 р.)
15:55 (800 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 2 по 3 августа
11:50 (150)
11:50 (150)
14:05 (150)
16:20 (190)
18:35 (190)
c 4 по 5 августа
11:50 (190)
14:05 (190)
16:20 (240)
18:35 (240)
6 августа
11:50 (150)
14:05 (150)
16:20 (190)
18:35 (190)
7 августа
11:50 (150)
14:05 (150)
16:20 (150)
18:35 (150)
8 августа
11:50 (150)
14:05 (150)
16:20 (190)
18:35 (190)
АврораОсновной зал
3 августа
13:55 (200)
17:55 (200)
c 4 по 5 августа
09:00 (100)
13:55 (200)
17:55 (200)
6 августа
11:50 (150)
13:55 (150)
17:55 (150)
c 7 по 8 августа
09:00 (100)
13:55 (150)
17:55 (150)
Северное сияниеДетский зал
3 августа
15:35 (300)
19:35 (350)
21:40 (350)
c 4 по 5 августа
11:35 (300)
15:35 (350)
19:35 (350)
21:40 (350)
c 6 по 8 августа
11:35 (200)
15:35 (200)
19:35 (250)
21:40 (250)
Северное сияниеБордовый зал
3 августа
12:40 (300)
16:35 (300)
18:40 (390)
c 4 по 5 августа
10:40 (300)
12:40 (300)
16:35 (390)
18:40 (390)
c 6 по 8 августа
10:40 (200)
12:40 (200)
16:35 (200)
18:40 (250)

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