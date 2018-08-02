Кристофер Робин
Режиссер:Марк Форстер
Жанры: Анимация, Мюзикл, Фэнтези, Драма.
Жанры: Анимация, Мюзикл, Фэнтези, Драма.
В жизни повзрослевшего Кристофера Робина царит повседневная рутина. Однажды он встречает друга детства – медвежонка Винни. Вместе им предстоит вернуться в Стоакровый лес, чтобы не только отыскать потерявшихся друзей, но и вновь обрести счастье.
Продолжительность:104 мин
Сценарий:Алекс Росс Перри, Том МакКарти, Эллисон Шредер
В ролях:Юэн МакГрегор, Хейли Этвелл, Бронте Кармайкл, Марк Гейтисс, Оливер Форд Дейвис, Ронки Адеколуехо, Эдриан Скарборо, Роджер Эштон-Гриффитс, Ken Nwosu, Джон Даглиш
Музыка:Джон Брайон, Джеф Дзанелли
В ролях:Юэн МакГрегор, Хейли Этвелл, Бронте Кармайкл, Марк Гейтисс, Оливер Форд Дейвис, Ронки Адеколуехо, Эдриан Скарборо, Роджер Эштон-Гриффитс, Ken Nwosu, Джон Даглиш
Музыка:Джон Брайон, Джеф Дзанелли
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:02 августа 2018
Ограничения:6+
Дата релиза:02 августа 2018
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