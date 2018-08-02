Кристофер Робин

Режиссер: Марк Форстер

Жанры: Анимация, Мюзикл, Фэнтези, Драма.

В жизни повзрослевшего Кристофера Робина царит повседневная рутина. Однажды он встречает друга детства – медвежонка Винни. Вместе им предстоит вернуться в Стоакровый лес, чтобы не только отыскать потерявшихся друзей, но и вновь обрести счастье.

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Алекс Росс Перри, Том МакКарти, Эллисон Шредер

В ролях: Юэн МакГрегор, Хейли Этвелл, Бронте Кармайкл, Марк Гейтисс, Оливер Форд Дейвис, Ронки Адеколуехо, Эдриан Скарборо, Роджер Эштон-Гриффитс, Ken Nwosu, Джон Даглиш

Музыка: Джон Брайон, Джеф Дзанелли