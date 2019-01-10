Крид 2

Режиссер: Стивен Кейпл мл.

Жанры: Драма, Спорт.

Жизнь Адониса Крида превратилась в череду компромиссов. Пока он разрывается между долгом и тренировками к следующему большому бою, судьба готовит ему новую невыполнимую миссию. Будущий противник тесно связан с историей его семьи, что лишь повышает ставки перед предстоящим выходом на ринг. Рокки Бальбоа всегда будет на стороне Крида, и вместе они выйдут на битву с призраками их общего прошлого, выяснят, за что действительно стоит сражаться, и поймут, что нет ничего дороже семьи. Нужно вернуться к истокам, чтобы вспомнить, что именно сделало тебя чемпионом, и что, куда бы ты не бежал, от себя все равно не скрыться.

Продолжительность: 130 мин

Сценарий: Сильвестр Сталлоне, Juel Taylor, Чео Ходаки Кокер

В ролях: Майкл Б. Джордан, Сильвестр Сталлоне, Тесса Томпсон, Филисия Рашад, Дольф Лундгрен, Флориан Мунтяну, Расселл Хорнсби, Вуд Харрис, Майло Вентимилья, Robbie Johns

Музыка: Людвиг Йоранссон