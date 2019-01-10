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Крид 2

Режиссер:Стивен Кейпл мл.
Жанры: Драма, Спорт.

Жизнь Адониса Крида превратилась в череду компромиссов. Пока он разрывается между долгом и тренировками к следующему большому бою, судьба готовит ему новую невыполнимую миссию. Будущий противник тесно связан с историей его семьи, что лишь повышает ставки перед предстоящим выходом на ринг. Рокки Бальбоа всегда будет на стороне Крида, и вместе они выйдут на битву с призраками их общего прошлого, выяснят, за что действительно стоит сражаться, и поймут, что нет ничего дороже семьи. Нужно вернуться к истокам, чтобы вспомнить, что именно сделало тебя чемпионом, и что, куда бы ты не бежал, от себя все равно не скрыться.

Продолжительность:130 мин
Сценарий:Сильвестр Сталлоне, Juel Taylor, Чео Ходаки Кокер
В ролях:Майкл Б. Джордан, Сильвестр Сталлоне, Тесса Томпсон, Филисия Рашад, Дольф Лундгрен, Флориан Мунтяну, Расселл Хорнсби, Вуд Харрис, Майло Вентимилья, Robbie Johns
Музыка:Людвиг Йоранссон
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:10 января 2019
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 10 по 13 января
17:50 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 10 по 13 января
19:05 (300 р.)
23:45 (250 р.)
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c 10 по 13 января
22:15 (1000 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 11 по 13 января
20:05 (390)
c 14 по 16 января
20:05 (250)
Северное сияниеЖёлтый зал
11 января
11:00 (300)
13:30 (300)
18:30 (390)
21:00 (390)
23:30 (300)
c 12 по 13 января
11:00 (300)
13:30 (390)
18:30 (390)
21:00 (390)
23:30 (300)
c 14 по 16 января
11:00 (200)
13:30 (200)
18:30 (250)
21:00 (250)
23:30 (200)
Северное сияниеКрасный зал
c 17 по 18 января
17:00 (250)
c 19 по 20 января
17:00 (300)
c 21 по 23 января
17:00 (250)
Северное сияниеДетский зал
c 17 по 18 января
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22:35 (200)
c 19 по 20 января
20:05 (300)
22:35 (250)
c 21 по 23 января
20:05 (250)
22:35 (200)

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