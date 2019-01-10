Крид 2
Режиссер:Стивен Кейпл мл.
Жанры: Драма, Спорт.
Жанры: Драма, Спорт.
Жизнь Адониса Крида превратилась в череду компромиссов. Пока он разрывается между долгом и тренировками к следующему большому бою, судьба готовит ему новую невыполнимую миссию. Будущий противник тесно связан с историей его семьи, что лишь повышает ставки перед предстоящим выходом на ринг. Рокки Бальбоа всегда будет на стороне Крида, и вместе они выйдут на битву с призраками их общего прошлого, выяснят, за что действительно стоит сражаться, и поймут, что нет ничего дороже семьи. Нужно вернуться к истокам, чтобы вспомнить, что именно сделало тебя чемпионом, и что, куда бы ты не бежал, от себя все равно не скрыться.
Продолжительность:130 мин
Сценарий:Сильвестр Сталлоне, Juel Taylor, Чео Ходаки Кокер
В ролях:Майкл Б. Джордан, Сильвестр Сталлоне, Тесса Томпсон, Филисия Рашад, Дольф Лундгрен, Флориан Мунтяну, Расселл Хорнсби, Вуд Харрис, Майло Вентимилья, Robbie Johns
Музыка:Людвиг Йоранссон
В ролях:Майкл Б. Джордан, Сильвестр Сталлоне, Тесса Томпсон, Филисия Рашад, Дольф Лундгрен, Флориан Мунтяну, Расселл Хорнсби, Вуд Харрис, Майло Вентимилья, Robbie Johns
Музыка:Людвиг Йоранссон
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:10 января 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:10 января 2019
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