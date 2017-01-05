Кредо убийцы

Режиссер: Джастин Курзель

Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.

Бармен по имени Каллум Линч похищен таинственной корпорацией для проведения эксперимента. Каллума помещают в аппарат «Анимус», в результате чего в нем пробуждается генетическая память, и в его голове оживают воспоминания об Агиларе, его далеком предке и ассасине из Испании XV века. Обладая невероятными навыками и знаниями, Линч должен раскрыть местонахождение опасных артефактов и противостоять могущественной организации современных тамплиеров.

Продолжительность: 115 мин

Сценарий: Майкл Лессли, Адам Купер, Билл Колладж

В ролях: Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джереми Айронс, Брендан Глисон, Шарлотта Рэмплинг, Майкл Кеннет Уильямс, Дени Меноше, Ариана Лабед, Халид Абдалла, Эсси Дэвис

Музыка: Джед Курзель