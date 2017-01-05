Кредо убийцы
Режиссер:Джастин Курзель
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.
Бармен по имени Каллум Линч похищен таинственной корпорацией для проведения эксперимента. Каллума помещают в аппарат «Анимус», в результате чего в нем пробуждается генетическая память, и в его голове оживают воспоминания об Агиларе, его далеком предке и ассасине из Испании XV века. Обладая невероятными навыками и знаниями, Линч должен раскрыть местонахождение опасных артефактов и противостоять могущественной организации современных тамплиеров.
Продолжительность:115 мин
Сценарий:Майкл Лессли, Адам Купер, Билл Колладж
В ролях:Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джереми Айронс, Брендан Глисон, Шарлотта Рэмплинг, Майкл Кеннет Уильямс, Дени Меноше, Ариана Лабед, Халид Абдалла, Эсси Дэвис
Музыка:Джед Курзель
В ролях:Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джереми Айронс, Брендан Глисон, Шарлотта Рэмплинг, Майкл Кеннет Уильямс, Дени Меноше, Ариана Лабед, Халид Абдалла, Эсси Дэвис
Музыка:Джед Курзель
Производство:Великобритания, Франция, Гонконг, США
Ограничения:16+
Дата релиза:05 января 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:05 января 2017
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