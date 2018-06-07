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Красотка на всю голову

Режиссер:Эбби Кон, Марк Силверштейн
Жанры: Комедия.

Ее жизнь состояла из вечных попыток сесть на диету или заняться фитнесом. «Попытка засчитана», – подумала Вселенная и скинула бедняжку с велотренажера. Девушка ударяется головой и обретает аномальную уверенность в том, что теперь она просто неотразима. Одна проблема – в глазах других людей она ни капли не изменилась. В общем, красотка на всю голову.

Продолжительность:110 мин
Сценарий:Эбби Кон, Марк Силверштейн
В ролях:Эми Шумер, Мишель Уильямс, Том Хоппер, Рори Сковел, Адриан Мартинес, Эмили Ратаковски, Эйди Брайант, Бизи Филиппс, Лорен Хаттон, Сашир Замата
Музыка:Майкл Эндрюс
Производство:Китай, США
Ограничения:16+
Дата релиза:07 июня 2018
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