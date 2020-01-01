Красные туфельки и семь гномов

Режиссер: Хон Сон-хо

Жанры: Анимация, Фэнтези, Семейный.

Давным-давно в сказочном королевстве жила-была девушка. И однажды она нашла пару волшебных туфелек: стоит их надеть – превращаешься в классическую красавицу-принцессу… Семь принцев, заколдованных злой ведьмой, стали уродливыми зелеными гномами. Чтобы вернуть себе человеческий облик, им нужен один поцелуй прекрасной девушки. В один день пути героев пересекутся, и они узнают, что такое настоящая дружба, любовь и красота.

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Хон Сон-хо

В ролях: Хлоя Грейс Морец, Сэм Клафлин, Джина Гершон, Патрик Варбертон, Джим Рэш, Фредерик Хамель, Ава Колкер, Juju Journey Brener, Сет Редфорд, Кэти ДиЧикко

Музыка: Джеф Дзанелли