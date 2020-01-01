Красные туфельки и семь гномов
Режиссер:Хон Сон-хо
Жанры: Анимация, Фэнтези, Семейный.
Жанры: Анимация, Фэнтези, Семейный.
Давным-давно в сказочном королевстве жила-была девушка. И однажды она нашла пару волшебных туфелек: стоит их надеть – превращаешься в классическую красавицу-принцессу… Семь принцев, заколдованных злой ведьмой, стали уродливыми зелеными гномами. Чтобы вернуть себе человеческий облик, им нужен один поцелуй прекрасной девушки. В один день пути героев пересекутся, и они узнают, что такое настоящая дружба, любовь и красота.
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Хон Сон-хо
В ролях:Хлоя Грейс Морец, Сэм Клафлин, Джина Гершон, Патрик Варбертон, Джим Рэш, Фредерик Хамель, Ава Колкер, Juju Journey Brener, Сет Редфорд, Кэти ДиЧикко
Музыка:Джеф Дзанелли
В ролях:Хлоя Грейс Морец, Сэм Клафлин, Джина Гершон, Патрик Варбертон, Джим Рэш, Фредерик Хамель, Ава Колкер, Juju Journey Brener, Сет Редфорд, Кэти ДиЧикко
Музыка:Джеф Дзанелли
Производство:Корея Южная
Ограничения:6+
Дата релиза:01 января 2020
Ограничения:6+
Дата релиза:01 января 2020
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