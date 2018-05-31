Красный воробей
Режиссер:Френсис Лоуренс
Жанры: Триллер, Драма, Детектив.
Жанры: Триллер, Драма, Детектив.
После вынужденного окончания карьеры из-за профессиональной травмы Доминика Егорова и ее мать сталкиваются с мрачным и неопределенным будущим. Героиня соглашается стать рекрутом в Школе Воробьев, секретной службе, которая обучает уникальных молодых людей использовать свое тело и ум в качестве опаснейшего оружия. После долгого садистского обучения девушка превращается в самого опасного Воробья за всю историю секретной службы. Теперь бывшая балерина должна примирить в себе человека, которым она была, и силу, которой она овладела, со своей собственной жизнью и жизнью всех, кто ей дорог. В том числе, американского агента ЦРУ, пытающегося убедить ее, что он единственный человек, которому она может доверять.
Продолжительность:140 мин
Сценарий:Джастин Хэйс, Джейсон Мэттьюс
В ролях:Дженнифер Лоуренс, Джоэл Эдгертон, Маттиас Шонартс, Шарлотта Рэмплинг, Мэри-Луиз Паркер, Киран Хайндс, Джоэли Ричардсон, Билл Кэмп, Джереми Айронс, Текла Рютен
Музыка:Джеймс Ньютон Ховард
В ролях:Дженнифер Лоуренс, Джоэл Эдгертон, Маттиас Шонартс, Шарлотта Рэмплинг, Мэри-Луиз Паркер, Киран Хайндс, Джоэли Ричардсон, Билл Кэмп, Джереми Айронс, Текла Рютен
Музыка:Джеймс Ньютон Ховард
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:31 мая 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:31 мая 2018
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