Красный воробей

Режиссер: Френсис Лоуренс

Жанры: Триллер, Драма, Детектив.

После вынужденного окончания карьеры из-за профессиональной травмы Доминика Егорова и ее мать сталкиваются с мрачным и неопределенным будущим. Героиня соглашается стать рекрутом в Школе Воробьев, секретной службе, которая обучает уникальных молодых людей использовать свое тело и ум в качестве опаснейшего оружия. После долгого садистского обучения девушка превращается в самого опасного Воробья за всю историю секретной службы. Теперь бывшая балерина должна примирить в себе человека, которым она была, и силу, которой она овладела, со своей собственной жизнью и жизнью всех, кто ей дорог. В том числе, американского агента ЦРУ, пытающегося убедить ее, что он единственный человек, которому она может доверять.

Продолжительность: 140 мин

Сценарий: Джастин Хэйс, Джейсон Мэттьюс

В ролях: Дженнифер Лоуренс, Джоэл Эдгертон, Маттиас Шонартс, Шарлотта Рэмплинг, Мэри-Луиз Паркер, Киран Хайндс, Джоэли Ричардсон, Билл Кэмп, Джереми Айронс, Текла Рютен

Музыка: Джеймс Ньютон Ховард