Красная черепаха
Режиссер:Майкл Дадок де Уит
Жанры: Анимация, Фэнтези.
Жанры: Анимация, Фэнтези.
Мужчина попадает на необитаемый остров. Вокруг лишь земля, деревья, облака и птицы... Шанс на спасение человек видит только в плоте, на котором можно было бы доплыть до обитаемых земель. Но всякий раз, когда он пытается уплыть со злосчастного острова, судьба мешает ему. Потерявший надежду герой вдруг замечает в морских волнах женщину. Вместе с ней он начинает новую необыкновенную жизнь, полную счастливых моментов и больших испытаний.
Продолжительность:80 мин
Сценарий:Майкл Дадок де Уит, Паскаль Ферран
Музыка:Лорен Перез
Музыка:Лорен Перез
Производство:Франция, Бельгия, Япония
Ограничения:6+
Дата релиза:16 февраля 2017
Ограничения:6+
Дата релиза:16 февраля 2017
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