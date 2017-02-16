Красная черепаха

Режиссер: Майкл Дадок де Уит

Жанры: Анимация, Фэнтези.

Мужчина попадает на необитаемый остров. Вокруг лишь земля, деревья, облака и птицы... Шанс на спасение человек видит только в плоте, на котором можно было бы доплыть до обитаемых земель. Но всякий раз, когда он пытается уплыть со злосчастного острова, судьба мешает ему. Потерявший надежду герой вдруг замечает в морских волнах женщину. Вместе с ней он начинает новую необыкновенную жизнь, полную счастливых моментов и больших испытаний.

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Майкл Дадок де Уит, Паскаль Ферран

Музыка: Лорен Перез