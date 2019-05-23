Красивый, плохой, злой

Режиссер: Джо Берлингер

Жанры: Триллер, Драма, Криминал, Биография.

Тед Банди красив и харизматичен, и устоять перед таким невозможно. Очаровательная Элизабет мечтает встретить настоящую любовь. Кажется, до счастья можно дотянуться рукой. Но вот случается непредвиденное: внезапно Теда заключают под стражу, обвинив его в немыслимых по своей жестокости убийствах женщин. Как поверить, что этот нежный, умный и элегантный мужчина – маньяк-убийца? Её родной и милый Тед… Кто он? Нежный муж, любящий отец или самый кровожадный серийный убийца в истории Америки?

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Майкл Верви, Elizabeth Kendall

В ролях: Зак Эфрон, Лили Коллинз, Кая Скоделарио, Джон Малкович, Джеффри Донован, Анджела Сарафян Джеймс Хетфилд, Брайан Джерати, Джим Парсонс, Хэйли Джоэл Осмент

Музыка: Марко Белтрами, Дэннис Смит