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Красивый, плохой, злой

Режиссер:Джо Берлингер
Жанры: Триллер, Драма, Криминал, Биография.

Тед Банди красив и харизматичен, и устоять перед таким невозможно. Очаровательная Элизабет мечтает встретить настоящую любовь. Кажется, до счастья можно дотянуться рукой. Но вот случается непредвиденное: внезапно Теда заключают под стражу, обвинив его в немыслимых по своей жестокости убийствах женщин. Как поверить, что этот нежный, умный и элегантный мужчина – маньяк-убийца? Её родной и милый Тед… Кто он? Нежный муж, любящий отец или самый кровожадный серийный убийца в истории Америки?

Продолжительность:110 мин
Сценарий:Майкл Верви, Elizabeth Kendall
В ролях:Зак Эфрон, Лили Коллинз, Кая Скоделарио, Джон Малкович, Джеффри Донован, Анджела Сарафян Джеймс Хетфилд, Брайан Джерати, Джим Парсонс, Хэйли Джоэл Осмент
Музыка:Марко Белтрами, Дэннис Смит
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:23 мая 2019
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 23 по 24 мая
18:00 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 23 по 26 мая
21:50 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 25 по 26 мая
20:40 (1000 р.)

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