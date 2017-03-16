Красавица и чудовище
Режиссер:Билл Кондон
Жанры: Фэнтези, Мюзикл, Мелодрама, Семейный.
Жанры: Фэнтези, Мюзикл, Мелодрама, Семейный.
Обозлённая Волшебница превратила принца Адама в отвратительное чудовище за то, что тот был злым, самовлюблённым и грубым. Чтобы снять чары с себя и слуг своего замка, ему необходимо научиться быть добрым, любить и быть любимым. Произойти это должно до того, как с розы, подаренной Волшебницей, упадёт последний лепесток.
В далёкой деревушке живёт красивая девушка по имени Белль. Однажды её отец Морис отправляется на ярмарку, но по дороге сбивается с пути. Оказавшись в заколдованном замке, он становится пленником Чудовища. Белль спешит отцу на помощь.
Продолжительность:129 мин
Сценарий:Стивен Чбоски, Эван Спилиотопулос, Жанна-Мари Лепренс де Бомон
В ролях:Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Джош Гад, Кевин Клайн, Хэтти Морахэн, Хейдн Гвин, Джерард Хоран, Рэй Фиарон, Юэн МакГрегор
Музыка:Алан Менкен
В ролях:Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Джош Гад, Кевин Клайн, Хэтти Морахэн, Хейдн Гвин, Джерард Хоран, Рэй Фиарон, Юэн МакГрегор
Музыка:Алан Менкен
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:16 марта 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:16 марта 2017
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