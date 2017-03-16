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Красавица и чудовище

Режиссер:Билл Кондон
Жанры: Фэнтези, Мюзикл, Мелодрама, Семейный.

Обозлённая Волшебница превратила принца Адама в отвратительное чудовище за то, что тот был злым, самовлюблённым и грубым. Чтобы снять чары с себя и слуг своего замка, ему необходимо научиться быть добрым, любить и быть любимым. Произойти это должно до того, как с розы, подаренной Волшебницей, упадёт последний лепесток.

В далёкой деревушке живёт красивая девушка по имени Белль. Однажды её отец Морис отправляется на ярмарку, но по дороге сбивается с пути. Оказавшись в заколдованном замке, он становится пленником Чудовища. Белль спешит отцу на помощь.

Продолжительность:129 мин
Сценарий:Стивен Чбоски, Эван Спилиотопулос, Жанна-Мари Лепренс де Бомон
В ролях:Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Джош Гад, Кевин Клайн, Хэтти Морахэн, Хейдн Гвин, Джерард Хоран, Рэй Фиарон, Юэн МакГрегор
Музыка:Алан Менкен
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:16 марта 2017
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ОдиссеяСпайдер-холл
c 16 по 17 марта
10:05 (150 р.)
12:25 (200 р.)
16:45 (250 р.)
19:05 (250 р.)
c 18 по 19 марта
10:05 (150 р.)
12:25 (250 р.)
16:45 (300 р.)
19:05 (300 р.)
c 20 по 22 марта
10:05 (150 р.)
12:25 (200 р.)
16:45 (200 р.)
19:05 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 16 по 17 марта
10:30 (150 р.)
13:00 (200 р.)
15:30 (300 р.)
18:00 (300 р.)
20:30 (300 р.)
c 18 по 19 марта
10:30 (200 р.)
13:00 (300 р.)
15:30 (300 р.)
18:00 (300 р.)
20:30 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 16 по 17 марта
11:10 (450 р. в 3D)
13:40 (700 р. в 3D)
16:10 (700 р. в 3D)
18:40 (800 р. в 3D)
21:10 (800 р. в 3D)
23:45 (500 р. в 3D)
c 18 по 19 марта
11:10 (600 р. в 3D)
13:40 (700 р. в 3D)
16:10 (700 р. в 3D)
18:40 (800 р. в 3D)
21:10 (800 р. в 3D)
23:45 (500 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 16 по 19 марта
14:30 (800 р. в 3D)
17:00 (800 р. в 3D)
19:30 (1000 р. в 3D)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 16 по 17 марта
11:00 (149)
13:50 (149)
16:40 (199)
19:30 (199)
18 марта
11:00 (249)
13:50 (249)
16:40 (299)
19:30 (299)
19 марта
12:20 (249)
15:10 (299)
20 марта
11:00 (149)
13:50 (149)
16:40 (199)
19:30 (199)
21 марта
11:05 (149)
13:55 (149)
16:45 (199)
19:50 (199)
22 марта
11:00 (149)
13:50 (149)
16:40 (199)
19:30 (199)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 16 по 17 марта
12:25 (149)
15:15 (199)
18:05 (199)
18 марта
12:25 (249)
15:15 (299)
18:05 (299)
19 марта
11:00 (249)
13:50 (249)
16:40 (299)
19:50 (299)
c 20 по 22 марта
12:25 (149)
15:15 (199)
18:05 (199)
Северное сияниеДетский зал
c 16 по 19 марта
22:50 (300 в 3D)
c 20 по 22 марта
22:50 (200 в 3D)
МурманскБольшой зал
c 16 по 19 марта
11:05 (300 в 3D)
18:10 (350 в 3D)
22:50 (300 в 3D)
c 20 по 22 марта
11:05 (200 в 3D)
18:10 (250 в 3D)
22:50 (200 в 3D)
АврораОсновной зал
c 16 по 19 марта
11:05 (200 в 3D)
15:35 (200)
18:00 (250 в 3D)
22:40 (200)
c 20 по 22 марта
11:05 (150 в 3D)
15:35 (150)
18:00 (200 в 3D)
22:40 (150)
Северное сияниеПремьер зал
c 16 по 19 марта
10:20 (300 в 3D)
12:45 (350 в 3D)
19:45 (390 в 3D)
c 20 по 22 марта
10:20 (200 в 3D)
12:45 (300 в 3D)
19:45 (350 в 3D)
Северное сияниеОранжевый зал
c 16 по 19 марта
11:00 (300 в 3D)
17:40 (390)
20:05 (390 в 3D)
22:30 (300)
c 20 по 22 марта
11:00 (200 в 3D)
17:40 (250)
20:05 (250 в 3D)
22:30 (200)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 16 по 17 марта
13:45 (300)
16:10 (300 в 3D)
18:35 (390)
21:00 (390)
23:25 (300 в 3D)
c 18 по 19 марта
13:45 (390)
16:10 (390 в 3D)
18:35 (390)
21:00 (390)
23:25 (300 в 3D)
c 20 по 22 марта
13:45 (200)
16:10 (200 в 3D)
18:35 (250)
21:00 (250)
23:25 (200 в 3D)
ОдиссеяЭлизиум-холл
c 16 по 17 марта
14:00 (200 р.)
c 18 по 19 марта
14:00 (250 р.)
c 20 по 22 марта
14:00 (200 р.)

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