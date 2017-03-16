Красавица и чудовище

Режиссер: Билл Кондон

Жанры: Фэнтези, Мюзикл, Мелодрама, Семейный.

Обозлённая Волшебница превратила принца Адама в отвратительное чудовище за то, что тот был злым, самовлюблённым и грубым. Чтобы снять чары с себя и слуг своего замка, ему необходимо научиться быть добрым, любить и быть любимым. Произойти это должно до того, как с розы, подаренной Волшебницей, упадёт последний лепесток.

В далёкой деревушке живёт красивая девушка по имени Белль. Однажды её отец Морис отправляется на ярмарку, но по дороге сбивается с пути. Оказавшись в заколдованном замке, он становится пленником Чудовища. Белль спешит отцу на помощь.

Продолжительность: 129 мин

Сценарий: Стивен Чбоски, Эван Спилиотопулос, Жанна-Мари Лепренс де Бомон

В ролях: Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Джош Гад, Кевин Клайн, Хэтти Морахэн, Хейдн Гвин, Джерард Хоран, Рэй Фиарон, Юэн МакГрегор

Музыка: Алан Менкен