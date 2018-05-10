Красавица для чудовища
Режиссер:Хайфа Аль-Мансур
Жанры: Драма, Мелодрама, Биография.
Жанры: Драма, Мелодрама, Биография.
История молодой британки Мэри Годвин, влюбившейся в вольнодумца Перси Шелли, поэта-романтика, выступавшего за свободные отношения. Их непростой брак закалялся многочисленными скандалами, страстями и побегами из отчего дома, сопровождавшимися ссорами с отцом девушки, известным философом Уильямом Годвином. Опустившаяся в глазах общественности, Мэри лишилась дружбы своей подруги. Однажды, вместе с маленьким сыном и сводной сестрой герои решили провести время в компании лорда Байрона на берегу Женевского озера. Здесь, в очаровании лунных ночей в окрестностях готического поместья родился знаменитый «Франкенштейн» Мэри Шелли.
Продолжительность:120 мин
Сценарий:Эмма Дженсен, Хайфа Аль-Мансур
В ролях:Эль Фаннинг, Бен Харди, Мэйси Уильямс, Бел Паули, Дуглас Бут, Джоанн Фроггатт, Том Стёрридж, Стивен Диллэйн, Хью О’Конор, Сиара Чартерис
Музыка:Амелия Уорнер
В ролях:Эль Фаннинг, Бен Харди, Мэйси Уильямс, Бел Паули, Дуглас Бут, Джоанн Фроггатт, Том Стёрридж, Стивен Диллэйн, Хью О’Конор, Сиара Чартерис
Музыка:Амелия Уорнер
Производство:Великобритания, Люксембург, США
Ограничения:16+
Дата релиза:10 мая 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:10 мая 2018
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