Красавица для чудовища

Режиссер: Хайфа Аль-Мансур

Жанры: Драма, Мелодрама, Биография.

История молодой британки Мэри Годвин, влюбившейся в вольнодумца Перси Шелли, поэта-романтика, выступавшего за свободные отношения. Их непростой брак закалялся многочисленными скандалами, страстями и побегами из отчего дома, сопровождавшимися ссорами с отцом девушки, известным философом Уильямом Годвином. Опустившаяся в глазах общественности, Мэри лишилась дружбы своей подруги. Однажды, вместе с маленьким сыном и сводной сестрой герои решили провести время в компании лорда Байрона на берегу Женевского озера. Здесь, в очаровании лунных ночей в окрестностях готического поместья родился знаменитый «Франкенштейн» Мэри Шелли.

Продолжительность: 120 мин

Сценарий: Эмма Дженсен, Хайфа Аль-Мансур

В ролях: Эль Фаннинг, Бен Харди, Мэйси Уильямс, Бел Паули, Дуглас Бут, Джоанн Фроггатт, Том Стёрридж, Стивен Диллэйн, Хью О’Конор, Сиара Чартерис

Музыка: Амелия Уорнер