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Красавчик со стажем

Режиссер:Оливье Барру
Жанры: Комедия.

Встречайте мужчину мечты! Он знает секреты обольщения и вовсю этим пользуется, чтобы жить в свое удовольствие. Возможно, опытный мачо уже немного растерял обаяние, но отказываться от роскошной жизни не входит в его планы. Применяя весь свой арсенал, он вновь готов вернуться в игру.

Продолжительность:94 мин
Сценарий:Оливье Барру, Кад Мерад, Chris Spain
В ролях:Кад Мерад, Энн Шаррье, Леопольд Моати, Паскаль Элбе, Тьерри Лермитт, Анни Дюпере, Лионель Абелански, Ги Леклюиз, Albane Mazel, Ариель Семенофф
Музыка:Мартин Раппено
Производство:Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:11 июля 2019
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Мираж СинемаКинозал №5
c 13 по 14 июля
12:50 (200 р.)
21:25 (300 р.)
Северное сияниеКрасный зал
14 июля
15:40 (390)
19:45 (390)
c 15 по 17 июля
15:40 (200)
19:45 (250)

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