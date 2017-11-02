Козни. Последний сюжет Пазолини
Режиссер:Дэвид Греко
Жанры: Триллер, Драма, Криминал, Мелодрама, Биография.
Жанры: Триллер, Драма, Криминал, Мелодрама, Биография.
Лето 1975 года Пьер Паоло Пазолини проводит за монтажом своего самого скандального фильма «Сало, или 120 дней Содома» и заканчивая работу над книгой, в которой излагает новые факты загадочной гибели главы нефтегазовой компании. Этим летом Пазолини часто видят вместе с Пино Пелози, молодым человеком из рабочих районов Рима. Когда из кинолаборатории пропадает негатив фильма, Пазолини догадывается, кто может стоять за кражей. В ночь с первого на второе ноября он едет выкупать негатив у похитителей и попадает в смертельную западню.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Дэвид Греко, Гуидо Булла
В ролях:Массимо Раньери, Либеро Де Риенцо, Маттео Таранто, Франсуа-Ксавье Демезон, Милена Вукотич, Роберто Читран, Алессандро Сарделли, Катринель Менгия, Паоло Боначелли, Тони Лаудадио
Музыка:Роджер Уотерс
В ролях:Массимо Раньери, Либеро Де Риенцо, Маттео Таранто, Франсуа-Ксавье Демезон, Милена Вукотич, Роберто Читран, Алессандро Сарделли, Катринель Менгия, Паоло Боначелли, Тони Лаудадио
Музыка:Роджер Уотерс
Производство:Италия, Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:02 ноября 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:02 ноября 2017
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