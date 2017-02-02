Космос между нами

Режиссер: Питер Челсом

Жанры: Фантастика, Драма, Мелодрама, Приключения.

Мать Гарднера Эллиота состояла в экипаже галактического лайнера, отправившегося колонизировать Марс. Вскоре после взлета она узнала, что беременна, но во время родов ее сердце не выдержало. Красной планете было предназначено стать Гарднеру родным домом, так как его организм не был приспособлен к земной гравитации. Мальчик вырос в окружении пятнадцати человек, а женщина по имени Кендра старалась обеспечить ему материнскую заботу. Общаясь со сверстниками по Интернету, герой знакомится с Тульсой. Первое сильное чувство заставляет его всерьез задуматься о том, чтобы сбежать на Землю и повидаться с возлюбленной. Украв одну из капсул, Гарднер пускается в авантюрное путешествие. Когда об этом узнает командующий Системой космических запусков Натаниэль Шепард, он немедленно отправляет остальных членов программы вслед за мальчиком, чтобы вернуть его назад, ведь земная атмосфера может причинить ему смертельный вред.

Продолжительность: 121 мин

Сценарий: Аллан Лоб, Стюарт Шилл, Ричард Бартон Льюис

В ролях: Бритт Робертсон, Гари Олдман, Эйса Баттерфилд, Джанет Монтгомери, Карла Гуджино, Б.Д. Вонг, Колин Эглсфилд, Лора Каннингэм, Альма Сиснерос, Сара Минник

Музыка: Эндрю Локингтон