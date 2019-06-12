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Космическое приключение

Режиссер:Ли Лиань
Жанры: Анимация, Приключения, Фантастика.

Когда-то планета Кеплер процветала. Источником суперэнергии для планеты служил многовековой волшебный лес из деревьев Кар-Лало. Но после прихода землян лес был полностью уничтожен, а Кеплер обречен на вымирание. Чтобы возродить оазис и спасти свою землю, друзья Аксель, Джоно и Гага сражаются со злыми землянами и гигантскими роботами, пускаются в опасное путешествие на самое дно вулкана. Во что бы то ни стало они должны отыскать последнее семечко Кар-Лало, но времени уже почти не осталось.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Ли Лиань, Ма Хуа
В ролях:Ли Чжэнсян, Хун Хайтянь, Тао Дянь, Чжао Цяньцзин, Ли Чуаньин, Ван Сяобин, У Лэй
Производство:Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:12 июня 2019
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Мираж СинемаКинозал №5
c 13 по 14 июня
11:00 (150 р.)
14:55 (200 р.)
c 15 по 16 июня
11:00 (200 р.)
14:55 (300 р.)

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