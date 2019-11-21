Корпоративные животные
Режиссер:Патрик Брайс
Жанры: Комедия, Ужасы.
Жанры: Комедия, Ужасы.
За красивыми словами Люси об экологии и заботе о людях стоят лишь расчет и жажда наживы. Ей плевать на своих сотрудников, людей вообще и экологию тем более. Она – настоящий корпоративный хищник. Останется ли она им, когда вместе с сотрудниками окажется запертой в пещере и отрезанной от мира? Или ее участь – быть в самом низу пищевой цепочки?
Продолжительность:86 мин
Сценарий:Сэм Бэйн
В ролях:Деми Мур, Эд Хелмс, Джессика Уильямс, Каран Сони, Исайя Уитлок мл., Марта Келли, Дэн Баккедаль, Кэлам Уорси, Дженнифер Ким, Назим Педрад
Музыка:Михаил Езерский
В ролях:Деми Мур, Эд Хелмс, Джессика Уильямс, Каран Сони, Исайя Уитлок мл., Марта Келли, Дэн Баккедаль, Кэлам Уорси, Дженнифер Ким, Назим Педрад
Музыка:Михаил Езерский
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:21 ноября 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:21 ноября 2019
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