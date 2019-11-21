Корпоративные животные

Режиссер: Патрик Брайс

Жанры: Комедия, Ужасы.

За красивыми словами Люси об экологии и заботе о людях стоят лишь расчет и жажда наживы. Ей плевать на своих сотрудников, людей вообще и экологию тем более. Она – настоящий корпоративный хищник. Останется ли она им, когда вместе с сотрудниками окажется запертой в пещере и отрезанной от мира? Или ее участь – быть в самом низу пищевой цепочки?

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Сэм Бэйн

В ролях: Деми Мур, Эд Хелмс, Джессика Уильямс, Каран Сони, Исайя Уитлок мл., Марта Келли, Дэн Баккедаль, Кэлам Уорси, Дженнифер Ким, Назим Педрад

Музыка: Михаил Езерский