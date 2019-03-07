Королевский корги

Режиссер: Бен Стассен

Жанры: Анимация.

Любимая порода собак у очень богатых и влиятельных людей – это корги. Маленькие собачки полностью погружены в жизнь своих больших хозяев. Спасаясь от политических интриг, любимец Британской Королевы вынужден покинуть Букингемский дворец. Теперь ему предстоит не только познакомиться с тайной жизнью улиц Лондона, но и доказать, что он настоящий Королевский Корги…

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Роб Спрэклинг, Джон Р. Смит

В ролях: Том Кортни, Джон Калшоу, Jamal Fahim, Кулвиндер Гир, Сара Хэдлэнд, Мэтт Лукас, Колин МакФарлэйн, Иэн МакКи, Nicole Moorea Sherman, Энтони Скорди

Музыка: Рамин Джавади