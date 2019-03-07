Королевский корги
Режиссер:Бен Стассен
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Любимая порода собак у очень богатых и влиятельных людей – это корги. Маленькие собачки полностью погружены в жизнь своих больших хозяев. Спасаясь от политических интриг, любимец Британской Королевы вынужден покинуть Букингемский дворец. Теперь ему предстоит не только познакомиться с тайной жизнью улиц Лондона, но и доказать, что он настоящий Королевский Корги…
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Роб Спрэклинг, Джон Р. Смит
В ролях:Том Кортни, Джон Калшоу, Jamal Fahim, Кулвиндер Гир, Сара Хэдлэнд, Мэтт Лукас, Колин МакФарлэйн, Иэн МакКи, Nicole Moorea Sherman, Энтони Скорди
Музыка:Рамин Джавади
В ролях:Том Кортни, Джон Калшоу, Jamal Fahim, Кулвиндер Гир, Сара Хэдлэнд, Мэтт Лукас, Колин МакФарлэйн, Иэн МакКи, Nicole Moorea Sherman, Энтони Скорди
Музыка:Рамин Джавади
Производство:Бельгия
Ограничения:6+
Дата релиза:07 марта 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:07 марта 2019
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