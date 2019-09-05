Королевские каникулы

Режиссер: Кевин Джонсон

Жанры: Анимация, Комедия, Семейный.

Наследник миллионного состояния и кучки неблагодарных родственников, его псиятельство Принц вышел из зоны комфорта и оказался на улице. Теперь он мечтает вернуться домой. Для этого ему нужно найти новых друзей, избавиться от назойливых белок и сбросить с хвоста матерого охотника. Королевские каникулы начинаются.

Продолжительность: 87 мин

Сценарий: Джуда Миллер, Роб Мьюир, Джон Мерфи

В ролях: Ди Брэдли Бейкер, Кевин Чэмберлин, Лудо Лефевр, Колби Лопес, Сизар Миллан, Джейсон Мраз Карлос ПенаВега, Seth Rollins, Шер Ру, Биг Шон

Музыка: Jessica Weiss