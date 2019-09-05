Королевские каникулы
Режиссер:Кевин Джонсон
Жанры: Анимация, Комедия, Семейный.
Жанры: Анимация, Комедия, Семейный.
Наследник миллионного состояния и кучки неблагодарных родственников, его псиятельство Принц вышел из зоны комфорта и оказался на улице. Теперь он мечтает вернуться домой. Для этого ему нужно найти новых друзей, избавиться от назойливых белок и сбросить с хвоста матерого охотника. Королевские каникулы начинаются.
Продолжительность:87 мин
Сценарий:Джуда Миллер, Роб Мьюир, Джон Мерфи
В ролях:Ди Брэдли Бейкер, Кевин Чэмберлин, Лудо Лефевр, Колби Лопес, Сизар Миллан, Джейсон Мраз Карлос ПенаВега, Seth Rollins, Шер Ру, Биг Шон
Музыка:Jessica Weiss
В ролях:Ди Брэдли Бейкер, Кевин Чэмберлин, Лудо Лефевр, Колби Лопес, Сизар Миллан, Джейсон Мраз Карлос ПенаВега, Seth Rollins, Шер Ру, Биг Шон
Музыка:Jessica Weiss
Производство:Канада, США, Каймановы острова
Ограничения:6+
Дата релиза:05 сентября 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:05 сентября 2019
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