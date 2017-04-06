Королева Испании

Режиссер: Фернандо Труэба

Жанры: Драма, Комедия.

Макарена Гранада – голливудская дива испанского происхождения, которая 18 лет назад отправилась покорять экраны нацистской Германии, а затем бежала с любимым в Америку. В середине пятидесятых, когда Голливуд стал все чаще снимать фильмы на испанской территории, Макарена возвращается в родную страну, чтобы сыграть заветную Кастильскую королеву, Изабеллу Первую. Спустя годы ставшая настоящей звездой Гранада встречается со старыми приятелями из своего бурного прошлого, однако вскоре она понимает, что за прошедшее время жизнь в послевоенной Испании стала совсем не той, что она помнила.

Сценарий: Фернандо Труэба

В ролях: Пенелопа Крус, Кэри Элвис, Мэнди Пэтинкин, Хуан Антонио Байона, Хавьер Камара, Клайв Ревилл, Сантьяго Сегура, Карлос Аресес, Аида Фольч, Хорхе Санс

Музыка: Збигнев Прайснер