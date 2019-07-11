Король Лев
Режиссер:Джон Фавро
Жанры: Анимация, Приключения, Драма, Семейный, Музыкальный.
Жанры: Анимация, Приключения, Драма, Семейный, Музыкальный.
Царством зверей правит мудрый лев Муфаса. Его сыну принцу Симбе еще предстоит научиться править, быть добрым и справедливым. Но юноша хочет стать взрослым как можно скорее и потому часто попадает в неприятности. Однажды отец не сможет ему помочь, и Симбе придется самому научиться справляться с трудностями и жестокостью реального мира. А пока наследный принц растет, злобный брат Муфасы строит козни, чтобы захватить власть и стать единоличным правителем звериного царства.
Продолжительность:118 мин
Сценарий:Джефф Натансон, Бренда Чепмен, Ирен Меччи
В ролях:Джеймс Эрл Джонс, Дональд Гловер, Кигэн-Майкл Ки, Сет Роген, Чиветель Эджиофор, Джон Кани, Билли Айкнер, Элфри Вудард, Флоренс Касумба, Бейонсе
Музыка:Ханс Циммер
В ролях:Джеймс Эрл Джонс, Дональд Гловер, Кигэн-Майкл Ки, Сет Роген, Чиветель Эджиофор, Джон Кани, Билли Айкнер, Элфри Вудард, Флоренс Касумба, Бейонсе
Музыка:Ханс Циммер
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:11 июля 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:11 июля 2019
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