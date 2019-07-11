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Король Лев

Режиссер:Джон Фавро
Жанры: Анимация, Приключения, Драма, Семейный, Музыкальный.

Царством зверей правит мудрый лев Муфаса. Его сыну принцу Симбе еще предстоит научиться править, быть добрым и справедливым. Но юноша хочет стать взрослым как можно скорее и потому часто попадает в неприятности. Однажды отец не сможет ему помочь, и Симбе придется самому научиться справляться с трудностями и жестокостью реального мира. А пока наследный принц растет, злобный брат Муфасы строит козни, чтобы захватить власть и стать единоличным правителем звериного царства.

Продолжительность:118 мин
Сценарий:Джефф Натансон, Бренда Чепмен, Ирен Меччи
В ролях:Джеймс Эрл Джонс, Дональд Гловер, Кигэн-Майкл Ки, Сет Роген, Чиветель Эджиофор, Джон Кани, Билли Айкнер, Элфри Вудард, Флоренс Касумба, Бейонсе
Музыка:Ханс Циммер
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:11 июля 2019
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Мираж СинемаКинозал №2
c 18 по 19 июля
10:20 (300 р.)
12:40 (450 р. в 3D)
15:00 (700 р. в 3D)
17:20 (700 р. в 3D)
19:40 (800 р. в 3D)
22:00 (800 р. в 3D)
00:20 (150 р. в 3D)
Северное сияниеПремьер зал
c 18 по 19 июля
10:20 (300)
12:45 (350)
15:05 (350)
19:50 (390)
c 20 по 21 июля
10:20 (300)
12:45 (350)
15:05 (390)
19:50 (390)
c 22 по 24 июля
10:20 (200)
12:45 (300)
15:05 (300)
19:50 (350)
МурманскБольшой зал
c 18 по 19 июля
11:30 (300)
13:50 (300)
18:35 (350)
20:55 (350)
c 20 по 21 июля
11:30 (300)
13:50 (350)
18:35 (350)
20:55 (350)
c 22 по 24 июля
11:30 (200)
13:50 (200)
18:35 (250)
20:55 (250)
АврораОсновной зал
c 18 по 21 июля
09:00 (100)
13:50 (200)
18:35 (250)
20:55 (250)
c 22 по 24 июля
09:00 (100)
13:50 (150)
18:35 (200)
20:55 (200)
Северное сияниеДетский зал
c 18 по 19 июля
11:30 (300 в 3D)
13:50 (300 в 3D)
16:10 (300)
18:30 (350)
20:50 (350 в 3D)
23:10 (300)
c 20 по 21 июля
11:30 (300 в 3D)
13:50 (350 в 3D)
16:10 (350)
18:30 (350)
20:50 (350 в 3D)
23:10 (300)
c 22 по 24 июля
11:30 (200 в 3D)
13:50 (200 в 3D)
16:10 (200)
18:30 (250)
20:50 (250 в 3D)
23:10 (200)
Северное сияниеЖёлтый зал
21 июля
18:00 (390 в 3D)

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