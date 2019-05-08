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Коридор бессмертия

Режиссер:Федор Попов
Жанры: Военный, Драма.

Вчерашняя ленинградская школьница Маша Яблочкина после лютой блокадной зимы 1941-1942 года приходит на железнодорожные курсы в надежде выжить и набраться сил. Оттуда девушку отправляют на строительство Шлиссельбургской магистрали, соединяющей город с Большой землей и находящейся в прямой видимости немецкой артиллерии. Так героиня попадает в 48-ю паровозную колонну особого резерва НКПС, которой ценой смертельного риска предстоит доставить в Ленинград 75% всех грузов и военного снаряжения.

Продолжительность:125 мин
Сценарий:Дмитрий Каралис, Федор Попов
В ролях:Артем Алексеев, Анастасия Цибизова, Игорь Ясулович, Артём Мельничук, Александр Яценко, Дарья Екамасова, Анатолий Горячев, Александр Обласов, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Тагир Рахимов
Музыка:Андрей Головин
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:08 мая 2019
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МурманскБольшой зал
c 18 по 22 мая
09:00 (150)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 20 по 22 мая
13:50 (600 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 21 по 22 мая
10:40 (200)
17:30 (250)
АврораОсновной зал
c 21 по 22 мая
11:05 (150)

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