Коридор бессмертия

Режиссер: Федор Попов

Жанры: Военный, Драма.

Вчерашняя ленинградская школьница Маша Яблочкина после лютой блокадной зимы 1941-1942 года приходит на железнодорожные курсы в надежде выжить и набраться сил. Оттуда девушку отправляют на строительство Шлиссельбургской магистрали, соединяющей город с Большой землей и находящейся в прямой видимости немецкой артиллерии. Так героиня попадает в 48-ю паровозную колонну особого резерва НКПС, которой ценой смертельного риска предстоит доставить в Ленинград 75% всех грузов и военного снаряжения.

Продолжительность: 125 мин

Сценарий: Дмитрий Каралис, Федор Попов

В ролях: Артем Алексеев, Анастасия Цибизова, Игорь Ясулович, Артём Мельничук, Александр Яценко, Дарья Екамасова, Анатолий Горячев, Александр Обласов, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Тагир Рахимов

Музыка: Андрей Головин