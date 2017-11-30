138004

Конверт

Режиссер:Владимир Марков
Жанры: Ужасы, Триллер.

Москва. Наши дни. В архитектурную компанию по ошибке приходит странное письмо. Секретарь, заметив недоразумение, просит водителя Игоря доставить конверт по нужному адресу. С этого момента в его жизни начинают происходить необъяснимые вещи: злосчастный конверт как будто преследует героя, целенаправленно ведя его к таинственному адресату.

Продолжительность:76 мин
Сценарий:Илья Куликов
В ролях:Юлия Пересильд, Игорь Лизенгевич, Ольга Медынич, Сергей Барковский, Дмитрий Куличков, Алексей Кирсанов, Диана Енакаева, Варвара Бородина, Станислав Лесной, Вилен Бабичев
Музыка:Сергей Штерн
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:30 ноября 2017
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МурманскБольшой зал
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c 4 по 6 декабря
20:05 (250)
Северное сияниеЖёлтый зал
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21:25 (390)
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17:45 (250)
21:25 (250)
Мираж СинемаКинозал №5
c 30 ноября по 3 декабря
18:30 (300 р.)
23:55 (250 р.)
c 4 по 5 декабря
18:30 (250 р.)
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