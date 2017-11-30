Конверт
Режиссер:Владимир Марков
Жанры: Ужасы, Триллер.
Жанры: Ужасы, Триллер.
Москва. Наши дни. В архитектурную компанию по ошибке приходит странное письмо. Секретарь, заметив недоразумение, просит водителя Игоря доставить конверт по нужному адресу. С этого момента в его жизни начинают происходить необъяснимые вещи: злосчастный конверт как будто преследует героя, целенаправленно ведя его к таинственному адресату.
Продолжительность:76 мин
Сценарий:Илья Куликов
В ролях:Юлия Пересильд, Игорь Лизенгевич, Ольга Медынич, Сергей Барковский, Дмитрий Куличков, Алексей Кирсанов, Диана Енакаева, Варвара Бородина, Станислав Лесной, Вилен Бабичев
Музыка:Сергей Штерн
В ролях:Юлия Пересильд, Игорь Лизенгевич, Ольга Медынич, Сергей Барковский, Дмитрий Куличков, Алексей Кирсанов, Диана Енакаева, Варвара Бородина, Станислав Лесной, Вилен Бабичев
Музыка:Сергей Штерн
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:30 ноября 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:30 ноября 2017
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