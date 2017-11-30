Конверт

Режиссер: Владимир Марков

Жанры: Ужасы, Триллер.

Москва. Наши дни. В архитектурную компанию по ошибке приходит странное письмо. Секретарь, заметив недоразумение, просит водителя Игоря доставить конверт по нужному адресу. С этого момента в его жизни начинают происходить необъяснимые вещи: злосчастный конверт как будто преследует героя, целенаправленно ведя его к таинственному адресату.

Продолжительность: 76 мин

Сценарий: Илья Куликов

В ролях: Юлия Пересильд, Игорь Лизенгевич, Ольга Медынич, Сергей Барковский, Дмитрий Куличков, Алексей Кирсанов, Диана Енакаева, Варвара Бородина, Станислав Лесной, Вилен Бабичев

Музыка: Сергей Штерн