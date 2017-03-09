Конг: Остров черепа

Режиссер: Джордан Вот-Робертс

Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.

Бывший офицер британской воздушной службы Джеймс Конрад и фотожурналистка Уивер вместе с командой исследователей отправляются в рискованное путешествие. Цель - неизведанный и, на первый взгляд, необитаемый остров в Тихом океане, прекрасный, но зловещий. Для разметки территории и дальнейшего составления географической карты армия во главе с лейтенантом Пэкардом, его помощником Чапменом, а также чиновником Биллом Рандой сбрасывает на землю бомбы. Вскоре становится ясно, что действия военных разозлили гигантскую гориллу - мифического монстра Конга, явившегося им во всей плоти и крови. Но затем экспедиция встречает загадочного мужчину, который рассказывает им о том, что Конг - далеко не единственное обитающее здесь чудовище...

Продолжительность: 118 мин

Сценарий: Дэн Гилрой, Макс Боренштейн, Дерек Коннолли

В ролях: Том Хиддлстон, Сэмюэл Л. Джексон, Джон Гудман, Бри Ларсон, Цзин Тянь, Тоби Кеббелл, Джон Ортис, Кори Хоукинс, Джейсон Митчелл, Ши Уигхэм

Музыка: Генри Джекман