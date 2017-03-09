Конг: Остров черепа
Режиссер:Джордан Вот-Робертс
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.
Бывший офицер британской воздушной службы Джеймс Конрад и фотожурналистка Уивер вместе с командой исследователей отправляются в рискованное путешествие. Цель - неизведанный и, на первый взгляд, необитаемый остров в Тихом океане, прекрасный, но зловещий. Для разметки территории и дальнейшего составления географической карты армия во главе с лейтенантом Пэкардом, его помощником Чапменом, а также чиновником Биллом Рандой сбрасывает на землю бомбы. Вскоре становится ясно, что действия военных разозлили гигантскую гориллу - мифического монстра Конга, явившегося им во всей плоти и крови. Но затем экспедиция встречает загадочного мужчину, который рассказывает им о том, что Конг - далеко не единственное обитающее здесь чудовище...
Продолжительность:118 мин
Сценарий:Дэн Гилрой, Макс Боренштейн, Дерек Коннолли
В ролях:Том Хиддлстон, Сэмюэл Л. Джексон, Джон Гудман, Бри Ларсон, Цзин Тянь, Тоби Кеббелл, Джон Ортис, Кори Хоукинс, Джейсон Митчелл, Ши Уигхэм
Музыка:Генри Джекман
В ролях:Том Хиддлстон, Сэмюэл Л. Джексон, Джон Гудман, Бри Ларсон, Цзин Тянь, Тоби Кеббелл, Джон Ортис, Кори Хоукинс, Джейсон Митчелл, Ши Уигхэм
Музыка:Генри Джекман
Производство:США, Вьетнам
Ограничения:13+
Дата релиза:09 марта 2017
Ограничения:13+
Дата релиза:09 марта 2017
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