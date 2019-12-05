Конец сезона
Режиссер:Константин Худяков
Жанры: Мелодрама, Триллер.
Жанры: Мелодрама, Триллер.
Три сестры волею обстоятельств оказались за пределами России и живут в маленьком прибалтийском городке. Они, как и героини знаменитой пьесы Антона Павловича Чехова, живут мечтой о возвращении в Москву и ищут любовь, однако у судьбы на них свои планы. Одну никак не оставляет прошлое, другая ищет простого женского счастья, а у третьей – кризис семейной жизни. Тем временем, на тихом побережье появляется опасный убийца… Светлая меланхолия сменяется взрывами человеческих эмоций и нешуточной борьбой за жизнь.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Елена Райская
В ролях:Юлия Снигирь, Юлия Пересильд, Анна Чиповская, Евгений Цыганов, Сергей Колтаков Андрюс Паулавичюс, Габриэле Куодите, Сергей Дьяков, Сергей Кореньков, Наталья Кудряшова
Музыка:Давид Голощекин
В ролях:Юлия Снигирь, Юлия Пересильд, Анна Чиповская, Евгений Цыганов, Сергей Колтаков Андрюс Паулавичюс, Габриэле Куодите, Сергей Дьяков, Сергей Кореньков, Наталья Кудряшова
Музыка:Давид Голощекин
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:05 декабря 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:05 декабря 2019
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