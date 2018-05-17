Конченая
Режиссер:Вон Стайн
Жанры: Триллер, Драма, Криминал.
Жанры: Триллер, Драма, Криминал.
В центре истории – роковая особа Энни, предстающая в разных амплуа. Она ведет сложную игру с несколькими мужчинами, которых – на первый взгляд – ничто не связывает. Стравливая их друг с другом, она преследует свою жестокую цель.
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Вон Стайн
В ролях:Марго Робби, Саймон Пегг, Декстер Флетчер, Майк Майерс, Макс Айронс, Катарина Час, Ник Моран, Лес Лавдей, Джордан Данн, Мэттью Льюис
Музыка:Тони Кларк, Руперт Грегсон-Уильямс
В ролях:Марго Робби, Саймон Пегг, Декстер Флетчер, Майк Майерс, Макс Айронс, Катарина Час, Ник Моран, Лес Лавдей, Джордан Данн, Мэттью Льюис
Музыка:Тони Кларк, Руперт Грегсон-Уильямс
Производство:Ирландия, Великобритания, Гонконг, Венгрия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:17 мая 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:17 мая 2018
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