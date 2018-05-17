Конченая

Режиссер: Вон Стайн

Жанры: Триллер, Драма, Криминал.

В центре истории – роковая особа Энни, предстающая в разных амплуа. Она ведет сложную игру с несколькими мужчинами, которых – на первый взгляд – ничто не связывает. Стравливая их друг с другом, она преследует свою жестокую цель.

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Вон Стайн

В ролях: Марго Робби, Саймон Пегг, Декстер Флетчер, Майк Майерс, Макс Айронс, Катарина Час, Ник Моран, Лес Лавдей, Джордан Данн, Мэттью Льюис

Музыка: Тони Кларк, Руперт Грегсон-Уильямс