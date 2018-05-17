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Конченая

Режиссер:Вон Стайн
Жанры: Триллер, Драма, Криминал.

В центре истории – роковая особа Энни, предстающая в разных амплуа. Она ведет сложную игру с несколькими мужчинами, которых – на первый взгляд – ничто не связывает. Стравливая их друг с другом, она преследует свою жестокую цель.

Продолжительность:92 мин
Сценарий:Вон Стайн
В ролях:Марго Робби, Саймон Пегг, Декстер Флетчер, Майк Майерс, Макс Айронс, Катарина Час, Ник Моран, Лес Лавдей, Джордан Данн, Мэттью Льюис
Музыка:Тони Кларк, Руперт Грегсон-Уильямс
Производство:Ирландия, Великобритания, Гонконг, Венгрия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:17 мая 2018
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Северное сияниеКрасный зал
17 мая
15:55 (300)
19:55 (390)
21:50 (390)
23:45 (300)
18 мая
10:10 (300)
12:00 (300)
15:55 (300)
19:55 (390)
21:50 (390)
23:45 (300)
c 19 по 20 мая
10:10 (300)
12:00 (300)
15:55 (390)
19:55 (390)
21:50 (390)
23:45 (300)
c 21 по 23 мая
10:10 (200)
12:00 (200)
15:55 (200)
19:55 (250)
21:50 (250)
23:45 (200)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 17 по 20 мая
22:00 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 17 по 18 мая
16:15 (150 р.)
18:15 (150 р.)
20:15 (150 р.)
00:15 (150 р.)
c 19 по 20 мая
16:15 (300 р.)
18:15 (300 р.)
20:15 (300 р.)
00:15 (250 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 17 по 23 мая
18:50
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 17 по 23 мая
21:10
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 17 по 23 мая
13:20 (150)
13:20
13:20

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