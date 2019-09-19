Комната желаний
Режиссер:Кристиан Волькман
Жанры: Драма, Детектив, Фантастика.
Жанры: Драма, Детектив, Фантастика.
Влюбленная пара решает переехать в уединенный особняк. Занимаясь ремонтом старинного дома, они обнаруживают замурованную комнату, исполняющую любое их желание. Миллионы долларов, подлинник Ван Гога и самые роскошные наряды — чего бы они ни захотели, моментально материализуется. Однако, наигравшись вдоволь, молодая женщина осмеливается пожелать себе долгожданного ребенка, даже не подозревая, какую сделку совершает…
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Кристиан Волькман, Сабрина Карин, Эрик Форестер
В ролях:Ольга Куриленко, Кевин Янссенс, Марианн Бург, Френсис Чепмен, Джон Фландерс, Эрик Жигу Michaël Kahya, Кэрол Уэйерс, Joshua Wilson
Музыка:Раф Кюнен
В ролях:Ольга Куриленко, Кевин Янссенс, Марианн Бург, Френсис Чепмен, Джон Фландерс, Эрик Жигу Michaël Kahya, Кэрол Уэйерс, Joshua Wilson
Музыка:Раф Кюнен
Производство:Франция, Люксембург, Бельгия
Ограничения:16+
Дата релиза:19 сентября 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:19 сентября 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!