Комната желаний

Режиссер: Кристиан Волькман

Жанры: Драма, Детектив, Фантастика.

Влюбленная пара решает переехать в уединенный особняк. Занимаясь ремонтом старинного дома, они обнаруживают замурованную комнату, исполняющую любое их желание. Миллионы долларов, подлинник Ван Гога и самые роскошные наряды — чего бы они ни захотели, моментально материализуется. Однако, наигравшись вдоволь, молодая женщина осмеливается пожелать себе долгожданного ребенка, даже не подозревая, какую сделку совершает…

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Кристиан Волькман, Сабрина Карин, Эрик Форестер

В ролях: Ольга Куриленко, Кевин Янссенс, Марианн Бург, Френсис Чепмен, Джон Фландерс, Эрик Жигу Michaël Kahya, Кэрол Уэйерс, Joshua Wilson

Музыка: Раф Кюнен