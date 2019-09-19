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Комната желаний

Режиссер:Кристиан Волькман
Жанры: Драма, Детектив, Фантастика.

Влюбленная пара решает переехать в уединенный особняк. Занимаясь ремонтом старинного дома, они обнаруживают замурованную комнату, исполняющую любое их желание. Миллионы долларов, подлинник Ван Гога и самые роскошные наряды — чего бы они ни захотели, моментально материализуется. Однако, наигравшись вдоволь, молодая женщина осмеливается пожелать себе долгожданного ребенка, даже не подозревая, какую сделку совершает…

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Кристиан Волькман, Сабрина Карин, Эрик Форестер
В ролях:Ольга Куриленко, Кевин Янссенс, Марианн Бург, Френсис Чепмен, Джон Фландерс, Эрик Жигу Michaël Kahya, Кэрол Уэйерс, Joshua Wilson
Музыка:Раф Кюнен
Производство:Франция, Люксембург, Бельгия
Ограничения:16+
Дата релиза:19 сентября 2019
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Северное сияниеДетский зал
c 19 по 22 сентября
21:45 (350)
c 23 по 25 сентября
21:45 (250)
Северное сияниеОранжевый зал
c 19 по 22 сентября
18:55 (390)
c 23 по 25 сентября
18:55 (250)
Мираж СинемаКинозал №1
c 19 по 22 сентября
23:55 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 19 по 22 сентября
16:20 (300 р.)
20:45 (300 р.)

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