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Коматозники

Режиссер:Нильс Арден Оплев
Жанры: Ужасы, Фантастика, Триллер, Драма.

Картина повествует о пяти учащихся медицинского вуза, решивших заглянуть в потустороннее пространство, вызвав в качестве эксперимента свою клиническую смерть. Вслед за краткосрочной остановкой сердца герои испытывают кошмарные галлюцинации из детства и переживают свои прошлые ошибки, грехи и травмы, настигающие их в мучительных воспоминаниях. Но самое страшное в том, что после завершения внеурочных исследований призраки прошлого становятся только сильнее.

Продолжительность:110 мин
Сценарий:Бен Рипли, Питер Филарди
В ролях:Эллен Пейдж, Диего Луна, Нина Добрев, Джеймс Нортон, Кирси Клемонс, Кифер Сазерленд, Madison Brydges, Джейкоб Соли, Анна Арден Оплев, Мигель Энтони
Музыка:Нэтан Барр
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:23 ноября 2017
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 23 по 29 ноября
14:15
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 23 по 29 ноября
20:50
Мираж СинемаКинозал №1
c 23 по 26 ноября
18:50 (300 р.)
21:00 (300 р.)
23:10 (300 р.)
27 ноября
18:50 (250 р.)
21:00 (250 р.)
23:10 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 23 по 26 ноября
17:40 (800 р.)
22:10 (1000 р.)
27 ноября
17:40 (600 р.)
22:10 (800 р.)

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