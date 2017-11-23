Коматозники

Режиссер: Нильс Арден Оплев

Жанры: Ужасы, Фантастика, Триллер, Драма.

Картина повествует о пяти учащихся медицинского вуза, решивших заглянуть в потустороннее пространство, вызвав в качестве эксперимента свою клиническую смерть. Вслед за краткосрочной остановкой сердца герои испытывают кошмарные галлюцинации из детства и переживают свои прошлые ошибки, грехи и травмы, настигающие их в мучительных воспоминаниях. Но самое страшное в том, что после завершения внеурочных исследований призраки прошлого становятся только сильнее.

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Бен Рипли, Питер Филарди

В ролях: Эллен Пейдж, Диего Луна, Нина Добрев, Джеймс Нортон, Кирси Клемонс, Кифер Сазерленд, Madison Brydges, Джейкоб Соли, Анна Арден Оплев, Мигель Энтони

Музыка: Нэтан Барр