Коматозники
Режиссер:Нильс Арден Оплев
Жанры: Ужасы, Фантастика, Триллер, Драма.
Жанры: Ужасы, Фантастика, Триллер, Драма.
Картина повествует о пяти учащихся медицинского вуза, решивших заглянуть в потустороннее пространство, вызвав в качестве эксперимента свою клиническую смерть. Вслед за краткосрочной остановкой сердца герои испытывают кошмарные галлюцинации из детства и переживают свои прошлые ошибки, грехи и травмы, настигающие их в мучительных воспоминаниях. Но самое страшное в том, что после завершения внеурочных исследований призраки прошлого становятся только сильнее.
Продолжительность:110 мин
Сценарий:Бен Рипли, Питер Филарди
В ролях:Эллен Пейдж, Диего Луна, Нина Добрев, Джеймс Нортон, Кирси Клемонс, Кифер Сазерленд, Madison Brydges, Джейкоб Соли, Анна Арден Оплев, Мигель Энтони
Музыка:Нэтан Барр
В ролях:Эллен Пейдж, Диего Луна, Нина Добрев, Джеймс Нортон, Кирси Клемонс, Кифер Сазерленд, Madison Brydges, Джейкоб Соли, Анна Арден Оплев, Мигель Энтони
Музыка:Нэтан Барр
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:23 ноября 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:23 ноября 2017
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