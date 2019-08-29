Команда мечты
Режиссер:Филипп Абрютин, Максим Зыков
Жанры: Мелодрама, Семейный, Спорт, Комедия, Приключения.
Жанры: Мелодрама, Семейный, Спорт, Комедия, Приключения.
История спортивного комментатора Степана Вершинина, которого из-за вспыльчивого характера увольняют с телеканала. В поисках новой работы он попадает на юношеские соревнования по конному спорту, где встречает юных жокеев, современных Ромео и Джульетту – Артура и Катю, которым предстоит выбор – победа или любовь. Самому Вершинину тоже придется найти ответ на самый сложный вопрос, что для него важнее, – его семья и любовь или карьера и прежняя слава?
Продолжительность:85 мин
Сценарий:Ипполита Купреянова, Ирина Чечина
В ролях:Ян Цапник, Роман Мадянов, Юрий Стоянов, Владимир Сычев, Анна Чурина, Катерина Мирошкина Тагир Метшин, Ксения Золотова, Макар Абрютин, Сергей Качанов
Музыка:Евгений Загот
В ролях:Ян Цапник, Роман Мадянов, Юрий Стоянов, Владимир Сычев, Анна Чурина, Катерина Мирошкина Тагир Метшин, Ксения Золотова, Макар Абрютин, Сергей Качанов
Музыка:Евгений Загот
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:29 августа 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:29 августа 2019
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