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Команда мечты

Режиссер:Филипп Абрютин, Максим Зыков
Жанры: Мелодрама, Семейный, Спорт, Комедия, Приключения.

История спортивного комментатора Степана Вершинина, которого из-за вспыльчивого характера увольняют с телеканала. В поисках новой работы он попадает на юношеские соревнования по конному спорту, где встречает юных жокеев, современных Ромео и Джульетту – Артура и Катю, которым предстоит выбор – победа или любовь. Самому Вершинину тоже придется найти ответ на самый сложный вопрос, что для него важнее, – его семья и любовь или карьера и прежняя слава?

Продолжительность:85 мин
Сценарий:Ипполита Купреянова, Ирина Чечина
В ролях:Ян Цапник, Роман Мадянов, Юрий Стоянов, Владимир Сычев, Анна Чурина, Катерина Мирошкина Тагир Метшин, Ксения Золотова, Макар Абрютин, Сергей Качанов
Музыка:Евгений Загот
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:29 августа 2019
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Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 29 августа по 1 сентября
13:30 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 29 августа по 1 сентября
16:35 (300 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 31 августа по 1 сентября
11:00 (300)
12:45 (300)
14:30 (390)
16:15 (390)
18:05 (390)
c 2 по 4 сентября
11:00 (200)
12:45 (200)
14:30 (200)
16:15 (200)
18:05 (250)

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