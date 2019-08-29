Команда мечты

Режиссер: Филипп Абрютин, Максим Зыков

Жанры: Мелодрама, Семейный, Спорт, Комедия, Приключения.

История спортивного комментатора Степана Вершинина, которого из-за вспыльчивого характера увольняют с телеканала. В поисках новой работы он попадает на юношеские соревнования по конному спорту, где встречает юных жокеев, современных Ромео и Джульетту – Артура и Катю, которым предстоит выбор – победа или любовь. Самому Вершинину тоже придется найти ответ на самый сложный вопрос, что для него важнее, – его семья и любовь или карьера и прежняя слава?

Продолжительность: 85 мин

Сценарий: Ипполита Купреянова, Ирина Чечина

В ролях: Ян Цапник, Роман Мадянов, Юрий Стоянов, Владимир Сычев, Анна Чурина, Катерина Мирошкина Тагир Метшин, Ксения Золотова, Макар Абрютин, Сергей Качанов

Музыка: Евгений Загот