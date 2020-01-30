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Кома

Режиссер:Никита Аргунов
Жанры: Фантастика.

После таинственной и страшной аварии молодой, талантливый архитектор приходит в себя в очень странном мире, лишь частично похожем на реальность. Мире, который существует на основе памяти о реальности людей, находящихся в глубокой коме. Память человека фрагментарна, хаотична и непостоянна. Таково и пространство КОМЫ – причудливый набор из воспоминаний, в котором реки, ледники и города могут умещаться в одной комнате, где любые законы физики могут быть нарушены. Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти, наконец, выход в реальный мир и осознать его по-новому, поняв, что такое КОМА на самом деле.

Продолжительность:111 мин
Сценарий:Никита Аргунов, Алексей Гравицкий, Тимофей Декин
В ролях:Риналь Мухаметов, Любовь Аксенова, Антон Пампушный, Милош Бикович, Константин Лавроненко, Полина Кузьминская, Ростислав Гулбис, Вилен Бабичев, Игорь Сигаев, Евгения Каратыгина
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:30 января 2020
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Северное сияниеЖёлтый зал
c 30 января по 2 февраля
23:05 (300)
c 3 по 5 февраля
23:05 (200)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 30 января по 2 февраля
19:45 (1000 р.)
c 3 по 5 февраля
19:45 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 30 января по 2 февраля
23:40 (250 р.)
c 3 по 5 февраля
23:40 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 1 по 2 февраля
10:45 (200 р.)
16:30 (300 р.)
20:45 (300 р.)
c 3 по 5 февраля
10:45 (150 р.)
14:10 (200 р.)
16:30 (200 р.)
20:45 (250 р.)
Северное сияниеПремьер зал
2 февраля
c 3 по 5 февраля
12:05 (300)
16:00 (300)
МурманскБольшой зал
2 февраля
19:15 (350)
c 3 по 5 февраля
13:20 (200)
19:15 (250)
Северное сияниеБордовый зал
2 февраля
19:20 (390)
21:30 (390)
23:40 (300)
c 3 по 5 февраля
10:40 (200)
12:50 (200)
15:00 (200)
17:10 (250)
19:20 (250)
21:30 (250)
23:40 (200)

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