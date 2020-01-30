Кома

Режиссер: Никита Аргунов

Жанры: Фантастика.

После таинственной и страшной аварии молодой, талантливый архитектор приходит в себя в очень странном мире, лишь частично похожем на реальность. Мире, который существует на основе памяти о реальности людей, находящихся в глубокой коме. Память человека фрагментарна, хаотична и непостоянна. Таково и пространство КОМЫ – причудливый набор из воспоминаний, в котором реки, ледники и города могут умещаться в одной комнате, где любые законы физики могут быть нарушены. Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти, наконец, выход в реальный мир и осознать его по-новому, поняв, что такое КОМА на самом деле.

Продолжительность: 111 мин

Сценарий: Никита Аргунов, Алексей Гравицкий, Тимофей Декин

В ролях: Риналь Мухаметов, Любовь Аксенова, Антон Пампушный, Милош Бикович, Константин Лавроненко, Полина Кузьминская, Ростислав Гулбис, Вилен Бабичев, Игорь Сигаев, Евгения Каратыгина

