Кома
Режиссер:Никита Аргунов
Жанры: Фантастика.
Жанры: Фантастика.
После таинственной и страшной аварии молодой, талантливый архитектор приходит в себя в очень странном мире, лишь частично похожем на реальность. Мире, который существует на основе памяти о реальности людей, находящихся в глубокой коме. Память человека фрагментарна, хаотична и непостоянна. Таково и пространство КОМЫ – причудливый набор из воспоминаний, в котором реки, ледники и города могут умещаться в одной комнате, где любые законы физики могут быть нарушены. Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти, наконец, выход в реальный мир и осознать его по-новому, поняв, что такое КОМА на самом деле.
Продолжительность:111 мин
Сценарий:Никита Аргунов, Алексей Гравицкий, Тимофей Декин
В ролях:Риналь Мухаметов, Любовь Аксенова, Антон Пампушный, Милош Бикович, Константин Лавроненко, Полина Кузьминская, Ростислав Гулбис, Вилен Бабичев, Игорь Сигаев, Евгения Каратыгина
В ролях:Риналь Мухаметов, Любовь Аксенова, Антон Пампушный, Милош Бикович, Константин Лавроненко, Полина Кузьминская, Ростислав Гулбис, Вилен Бабичев, Игорь Сигаев, Евгения Каратыгина
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:30 января 2020
Ограничения:16+
Дата релиза:30 января 2020
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