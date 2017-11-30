Колобанга. Привет, Интернет!
Режиссер:Александр Романец, Вячеслав Марченко
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
На бескрайних просторах Всемирной паутины, в Колобанге, беззаботно живут ничего не подозревающие смайлы-колобки. Они помогают мальчику Антону передавать эмоции в письмах, а в свободное от работы время отрываются по-круглому! Но однажды в городе происходит несколько таинственных событий, и становится понятно: коварные и могущественные силы хотят поработить Интернет! Смелые друзья – Чёлка, Колобок и Умник – встретятся с пришельцами, посетят заброшенный сайт, побывают в Карантине и столкнутся лицом к лицу с армией Правителя Фидо… Удастся ли им спасти Интернет, находясь на краю пропасти? «Колобанга» покажет!
Продолжительность:86 мин
Сценарий:Александр Романец, Вячеслав Марченко
В ролях:Михаил Галустян, Александр Ревва, Гарик Харламов, Александр Романец, Вячеслав Марченко, Илья Дорогов, Сергей Васин, Денис Заречнов, Никита Погодаев, Олег Кучин
Музыка:Александр Романец
В ролях:Михаил Галустян, Александр Ревва, Гарик Харламов, Александр Романец, Вячеслав Марченко, Илья Дорогов, Сергей Васин, Денис Заречнов, Никита Погодаев, Олег Кучин
Музыка:Александр Романец
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:30 ноября 2017
Ограничения:0+
Дата релиза:30 ноября 2017
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