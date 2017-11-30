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Колобанга. Привет, Интернет!

Режиссер:Александр Романец, Вячеслав Марченко
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

На бескрайних просторах Всемирной паутины, в Колобанге, беззаботно живут ничего не подозревающие смайлы-колобки. Они помогают мальчику Антону передавать эмоции в письмах, а в свободное от работы время отрываются по-круглому! Но однажды в городе происходит несколько таинственных событий, и становится понятно: коварные и могущественные силы хотят поработить Интернет! Смелые друзья – Чёлка, Колобок и Умник – встретятся с пришельцами, посетят заброшенный сайт, побывают в Карантине и столкнутся лицом к лицу с армией Правителя Фидо… Удастся ли им спасти Интернет, находясь на краю пропасти? «Колобанга» покажет!

Продолжительность:86 мин
Сценарий:Александр Романец, Вячеслав Марченко
В ролях:Михаил Галустян, Александр Ревва, Гарик Харламов, Александр Романец, Вячеслав Марченко, Илья Дорогов, Сергей Васин, Денис Заречнов, Никита Погодаев, Олег Кучин
Музыка:Александр Романец
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:30 ноября 2017
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Северное сияниеДетский зал
c 30 ноября по 1 декабря
11:30 (300)
13:15 (300)
15:00 (300)
16:45 (300)
c 2 по 3 декабря
11:30 (300)
13:15 (350)
15:00 (350)
16:45 (350)
c 4 по 6 декабря
11:30 (200)
13:15 (200)
15:00 (200)
16:45 (200)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 30 ноября по 6 декабря
14:50
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 30 ноября по 6 декабря
11:15

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