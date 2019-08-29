Кокоша — маленький дракон: Приключения в джунглях

Режиссер: Энтони Пауэр

Жанры: Анимация, Фэнтези, Комедия, Приключения.

Ура! Каникулы! Кокошу и его закадычного приятеля Оскара родители отправляют в летний лагерь для юных драконов и драконесс. Дикобразов туда не берут, поэтому друзья разрабатывают тайную спецоперацию по нелегальной отправке к месту отдыха их лучшей подружки, дикобразихи Матильды, без которой они никуда. Веселое и увлекательное путешествие неразлучной троицы очень быстро превратилось в опаснейшее приключение, потому что им повстречалось племя не самых гостеприимных Водяных Драконов, а джунгли просто кишели прожорливыми и очень голодными растениями…

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Марк Слэйтер, Габриэла Вальтер

В ролях: Каролин Кебекус, Макс фон дер Грёбен, Дастин Земмельрогге

Музыка: Штефан Мария Шнайдер