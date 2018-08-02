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Кодекс Готти

Режиссер:Кевин Коннолли
Жанры: Драма, Криминал, Биография.

Джон Готти начинал свою криминальную карьеру, выполняя самые простые поручения. Позже он по праву стал ключевым человеком в криминальном мире. Его семья является самой влиятельной и богатой в Нью-Йорке, финансовое благополучие и власть ставится выше моральных аспектов. Однажды дело Готти должно быть передано наследнику, однако неожиданно отец сталкивается с отказом сына иметь причастность к миру криминала. Но как поступит Готти-младший, когда над его семьёй нависнет угроза?

Продолжительность:112 мин
Сценарий:Лео Росси, Лем Доббс
В ролях:Джон Траволта, Келли Престон, Стейси Кич, Прюитт Тэйлор Винс, Эшли Кусато, Спенсер Лофранко, Крис Малки, Лидия Халл, Меган Леонард, Крис Керсон
Музыка:Jacob Bunton, Jorge Gomez, Питбуль
Производство:Канада, США
Ограничения:18+
Дата релиза:02 августа 2018
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20:55 (300 р.)
Северное сияниеБордовый зал
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20:45 (390)
c 6 по 8 августа
20:45 (250)
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13:45 (300)
c 4 по 5 августа
13:45 (350)
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