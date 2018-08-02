Кодекс Готти

Режиссер: Кевин Коннолли

Жанры: Драма, Криминал, Биография.

Джон Готти начинал свою криминальную карьеру, выполняя самые простые поручения. Позже он по праву стал ключевым человеком в криминальном мире. Его семья является самой влиятельной и богатой в Нью-Йорке, финансовое благополучие и власть ставится выше моральных аспектов. Однажды дело Готти должно быть передано наследнику, однако неожиданно отец сталкивается с отказом сына иметь причастность к миру криминала. Но как поступит Готти-младший, когда над его семьёй нависнет угроза?

Продолжительность: 112 мин

Сценарий: Лео Росси, Лем Доббс

В ролях: Джон Траволта, Келли Престон, Стейси Кич, Прюитт Тэйлор Винс, Эшли Кусато, Спенсер Лофранко, Крис Малки, Лидия Халл, Меган Леонард, Крис Керсон

Музыка: Jacob Bunton, Jorge Gomez, Питбуль