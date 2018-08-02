Кодекс Готти
Режиссер:Кевин Коннолли
Жанры: Драма, Криминал, Биография.
Жанры: Драма, Криминал, Биография.
Джон Готти начинал свою криминальную карьеру, выполняя самые простые поручения. Позже он по праву стал ключевым человеком в криминальном мире. Его семья является самой влиятельной и богатой в Нью-Йорке, финансовое благополучие и власть ставится выше моральных аспектов. Однажды дело Готти должно быть передано наследнику, однако неожиданно отец сталкивается с отказом сына иметь причастность к миру криминала. Но как поступит Готти-младший, когда над его семьёй нависнет угроза?
Продолжительность:112 мин
Сценарий:Лео Росси, Лем Доббс
В ролях:Джон Траволта, Келли Престон, Стейси Кич, Прюитт Тэйлор Винс, Эшли Кусато, Спенсер Лофранко, Крис Малки, Лидия Халл, Меган Леонард, Крис Керсон
Музыка:Jacob Bunton, Jorge Gomez, Питбуль
В ролях:Джон Траволта, Келли Престон, Стейси Кич, Прюитт Тэйлор Винс, Эшли Кусато, Спенсер Лофранко, Крис Малки, Лидия Халл, Меган Леонард, Крис Керсон
Музыка:Jacob Bunton, Jorge Gomez, Питбуль
Производство:Канада, США
Ограничения:18+
Дата релиза:02 августа 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:02 августа 2018
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