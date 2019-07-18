Код Гиас: Лелуш воскресший
Режиссер:Горо Танигути
Жанры: Анимация, Боевик, Драма, Фантастика.
Жанры: Анимация, Боевик, Драма, Фантастика.
В альтернативной реальности Британская Империя захватила мир, обрушив на непокорных мощь своей военной машины. Новая глава саги о Лелуше, опальном отпрыске императорского рода и великом революционере, который поставил целью своей жизни разрушить Британскую Империю. Благодаря встрече с таинственной зеленоволосой девушкой, Лелуш получил магический дар, так называемый Гиас, позволяющий подчинять себе волю других людей. Он достиг своей цели… и погиб. Однако его история на этом не закончилась.
Продолжительность:112 мин
Сценарий:Итиро Окоти
В ролях:Юкана Ногами, Такахиро Сакурай, Дзюн Фукуяма, Каори Надзука, Ватару Такаги, Юко Гото, Акио Оцука, Кикуко Иноуэ, Аюму Мурасэ, Симадзаки Нобунага
Музыка:Котаро Накагава
В ролях:Юкана Ногами, Такахиро Сакурай, Дзюн Фукуяма, Каори Надзука, Ватару Такаги, Юко Гото, Акио Оцука, Кикуко Иноуэ, Аюму Мурасэ, Симадзаки Нобунага
Музыка:Котаро Накагава
Производство:Япония
Ограничения:16+
Дата релиза:18 июля 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:18 июля 2019
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