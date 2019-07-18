Код Гиас: Лелуш воскресший

Режиссер: Горо Танигути

Жанры: Анимация, Боевик, Драма, Фантастика.

В альтернативной реальности Британская Империя захватила мир, обрушив на непокорных мощь своей военной машины. Новая глава саги о Лелуше, опальном отпрыске императорского рода и великом революционере, который поставил целью своей жизни разрушить Британскую Империю. Благодаря встрече с таинственной зеленоволосой девушкой, Лелуш получил магический дар, так называемый Гиас, позволяющий подчинять себе волю других людей. Он достиг своей цели… и погиб. Однако его история на этом не закончилась.

Продолжительность: 112 мин

Сценарий: Итиро Окоти

В ролях: Юкана Ногами, Такахиро Сакурай, Дзюн Фукуяма, Каори Надзука, Ватару Такаги, Юко Гото, Акио Оцука, Кикуко Иноуэ, Аюму Мурасэ, Симадзаки Нобунага

Музыка: Котаро Накагава