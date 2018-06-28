Книжный клуб
Режиссер:Билл Холдермэн
Жанры: Драма, Мелодрама, Комедия.
Жанры: Драма, Мелодрама, Комедия.
Четыре пожилые женщины раз в неделю собираются в своем книжном клубе, где обсуждают классическую литературу и делятся впечатлениями о прочитанном. Однако вскоре старушки решают попробоваться почитать что-нибудь новое и необычное. Удивленные феноменальным успехом БДСМ-романа «50 оттенков серого», героини решают прочесть и обсудить его на собрании клуба. Для всех четырех книга становится откровением и руководством к действию — хватит стареть, пора собирать цветы удовольствия.
Продолжительность:103 мин
Сценарий:Билл Холдермэн, Эрин Симс
В ролях:Дайан Китон, Джейн Фонда, Кэндис Берген, Мэри Стинберген, Энди Гарсиа, Крэйг Т. Нельсон, Дон Джонсон, Алисия Сильверстоун. Ричард Дрейфусс. Эд Бегли мл.
Музыка:Питер Нашел
В ролях:Дайан Китон, Джейн Фонда, Кэндис Берген, Мэри Стинберген, Энди Гарсиа, Крэйг Т. Нельсон, Дон Джонсон, Алисия Сильверстоун. Ричард Дрейфусс. Эд Бегли мл.
Музыка:Питер Нашел
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:28 июня 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:28 июня 2018
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!