Книжный клуб

Режиссер: Билл Холдермэн

Жанры: Драма, Мелодрама, Комедия.

Четыре пожилые женщины раз в неделю собираются в своем книжном клубе, где обсуждают классическую литературу и делятся впечатлениями о прочитанном. Однако вскоре старушки решают попробоваться почитать что-нибудь новое и необычное. Удивленные феноменальным успехом БДСМ-романа «50 оттенков серого», героини решают прочесть и обсудить его на собрании клуба. Для всех четырех книга становится откровением и руководством к действию — хватит стареть, пора собирать цветы удовольствия.

Продолжительность: 103 мин

Сценарий: Билл Холдермэн, Эрин Симс

В ролях: Дайан Китон, Джейн Фонда, Кэндис Берген, Мэри Стинберген, Энди Гарсиа, Крэйг Т. Нельсон, Дон Джонсон, Алисия Сильверстоун. Ричард Дрейфусс. Эд Бегли мл.

Музыка: Питер Нашел