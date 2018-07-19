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Клуб миллиардеров

Режиссер:Джеймс Кокс
Жанры: Триллер, Драма, Биография.

Лос-Анджелес начала 1980-х. Компания молодых людей решает провернуть аферу, благоприятный исход которой сулит огромные деньги. Схема обогащения оказывается жизнеспособной и вместе с тем – смертельной.

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Джеймс Кокс, Кэптэйн Маунзер
В ролях:Тэрон Эджертон, Эмма Робертс, Сьюки Уотерхаус, Кевин Спейси, Кэри Элвис, Билли Лурд, Энсел Элгорт, Джереми Ирвин, Боким Вудбайн, Розанна Аркетт
Музыка:Джоэл Дж. Ричард
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:19 июля 2018
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Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 19 по 22 июля
15:50 (800 р.)
20:30 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 19 по 20 июля
10:40 (150 р.)
12:50 (150 р.)
15:00 (300 р.)
17:10 (300 р.)
19:20 (300 р.)
21:30 (300 р.)
23:40 (250 р.)
c 21 по 22 июля
10:40 (200 р.)
12:50 (200 р.)
15:00 (300 р.)
17:10 (300 р.)
19:20 (300 р.)
21:30 (300 р.)
23:40 (250 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 19 по 20 июля
16:50 (190)
16:50 (190)
16:50 (190)
c 21 по 22 июля
16:50 (240)
23 июля
16:50 (190)
24 июля
16:50 (150)
25 июля
16:50 (190)

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