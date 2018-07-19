Клуб миллиардеров
Режиссер:Джеймс Кокс
Жанры: Триллер, Драма, Биография.
Жанры: Триллер, Драма, Биография.
Лос-Анджелес начала 1980-х. Компания молодых людей решает провернуть аферу, благоприятный исход которой сулит огромные деньги. Схема обогащения оказывается жизнеспособной и вместе с тем – смертельной.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Джеймс Кокс, Кэптэйн Маунзер
В ролях:Тэрон Эджертон, Эмма Робертс, Сьюки Уотерхаус, Кевин Спейси, Кэри Элвис, Билли Лурд, Энсел Элгорт, Джереми Ирвин, Боким Вудбайн, Розанна Аркетт
Музыка:Джоэл Дж. Ричард
В ролях:Тэрон Эджертон, Эмма Робертс, Сьюки Уотерхаус, Кевин Спейси, Кэри Элвис, Билли Лурд, Энсел Элгорт, Джереми Ирвин, Боким Вудбайн, Розанна Аркетт
Музыка:Джоэл Дж. Ричард
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:19 июля 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:19 июля 2018
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