Клуб миллиардеров Режиссер: Джеймс Кокс

Жанры: Триллер, Драма, Биография. Лос-Анджелес начала 1980-х. Компания молодых людей решает провернуть аферу, благоприятный исход которой сулит огромные деньги. Схема обогащения оказывается жизнеспособной и вместе с тем – смертельной. Продолжительность: 100 мин Сценарий: Джеймс Кокс, Кэптэйн Маунзер

В ролях: Тэрон Эджертон, Эмма Робертс, Сьюки Уотерхаус, Кевин Спейси, Кэри Элвис, Билли Лурд, Энсел Элгорт, Джереми Ирвин, Боким Вудбайн, Розанна Аркетт

Музыка: Джоэл Дж. Ричард Производство: США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 19 июля 2018

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