Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков

Режиссер: Майк Ньюэлл

Жанры: Драма, Мелодрама, История.

В послевоенном Лондоне молодая писательница Джулиет пытается найти сюжет для новой книги, но об ужасах войны писать ей решительно не хочется, прочие темы кажутся либо скучными, либо неуместными. На помощь приходит случай – в виде письма одного свиновода с острова Гернси. Оказывается, даже свинари любят почитать, и неведомый Доуси, к которому в руки попала книга, некогда принадлежавшая Джулиет, просит ее посоветовать хорошую книжную лавку. Дело в том, что на Гернси с книгами сейчас туго, поскольку остров, в годы войны оккупированный немцами, только-только возрождается к жизни. Письмо переворачивает жизнь Джулиет. История книжного клуба, ставшего прикрытием для запрещенных встреч жителей деревни, увлекает и затягивает ее. Так начинается переписка с самыми разными людьми.

Продолжительность: 124 мин

Сценарий: Дон Рус, Кевин Худ, Томас Безуча

В ролях: Лили Джеймс, Михиль Хаусман, Глен Пауэлл, Джессика Браун-Финдли, Кэтрин Паркинсон, Мэттью Гуд, Том Кортни, Пенелопа Уилтон, Брона Галлахер, Кит Коннор

Музыка: Алекс Харвуд